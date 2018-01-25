ANKARA (AA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından hazırlanan "Tüm Yönleriyle Ankara Ekonomisi Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, raporun tanıtımı için Derneğin Ankara Şubesi'nde düzenlenen gazetecilerle sohbet toplantısında, üretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin garanti altına alınması adına bilgi sahibi olmanın önemine işaret etti.

TÜGİAD Ankara Şubesi'nin bu noktadan hareketle, başkent ekonomisinin hangi noktada olduğunu, kuvvetli yönlerini ve sunduğu fırsatları ortaya koyan bir rapor hazırladığını söyleyen Yücelen, "Bu, hem Ankara ekonomisinde yer alan aktörlere hem de bu aktörlerin geleceğine etki edebilecek bir çalışma." ifadesini kullandı.

Yücelen, bir gazetecinin, derneğin adındaki "işadamları" ifadesini değiştirip değiştirmeyeceklerini sorması üzerine, "Hayır değiştirmeyeceğiz. Biz bunu 2012 yılından beri tartışıyoruz. Adamlık, cinsiyet meselesi değildir. Biz adamlığa genel bir duruş olarak bakıyoruz. 'İş erkekleri' denmediğine göre iş kadınları veya iş insanları ifadeleri de biraz zorlama gibi geliyor. Ben bu tip ayrımların, zihnimizdeki ayrımları gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

- "Türkiye sanayisinin yüzde 25-30'unu Ankara oluşturuyor"

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman da genç iş adamlarının, bulundukları bölgeler için katma değer üretecek çalışmalar yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Raporda Ankara'nın birçok yönünü ortaya koyduklarını belirten Kahraman, raporun geri dönüşünü alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Kahraman gazetecilerin sorularını yanıtlarken de çalışmada Ankara açısından iki alanın ön plana çıktığını, bunlardan birinin sağlık sektörü diğerinin ileri teknoloji yatırımları olduğunu söyledi.

Söz konusu iki alanın gelecekte Ankara için önem arz eden alanlar olarak dikkati çektiğini ifade eden Kahraman, patent ve faydalı model başvurularının yüzde 15'inin bu kentten yapıldığını belirtti.

Üniversitelerle yürütülen çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Artık Ankara'nın memur şehri vasfını tamamen yitirdiğini, sanayileşme alanına da girdiğini görüyoruz. Türkiye sanayisinin yüzde 25-30'unu Ankara oluşturuyor." diye konuştu.

Kahraman, Ankara'da tarım sektörünün güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ercan Kahraman, Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuşlara ilişkin soru üzerine, doğrudan uçuşların iş adamları için kolaylık sağladığını, buna karşın bir yabancı Ankara'ya çekilemediği takdirde yeni sefer konulmasının anlamlı olmadığını söyledi. Kahraman, şunları kaydetti:

"Ankara'da turizm sektörü sıfır ama dünya başkentlerine baktığınızda bir taşın etrafında binlerce insanın döndüğünü görüyoruz. Biz teknolojimizi, sağlık turizmimizi Ankara'da geliştirirsek, şehri insanlar açısından cazip bir merkez haline getirebilirsek bunlar o zaman oluşabilir. Bundan 10-15 yıl sonra Ankara'nın bir ticari merkez haline getirilip potansiyelinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz."

- Raporda yer alan bazı tespitler

Ankara'nın ekonomik gelişiminin yanı sıra sosyal ve demografik gelişiminin de değerlendirildiği raporda, memur kenti olarak bilinmesine karşın Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 5'ini Ankara'nın gerçekleştirdiğine işaret ediliyor.

Raporda, şehrin yaratıcı sermaye endeksine göre açık ara birinci sırada olduğu belirtiliyor.

Çalışmada, turizm konusundaki yetersizlik, güçlü bir kent markasının olmayışı, direkt uçuşların azlığı, trafik yoğunluğu ve kentleşme sorunları, limanlara olan uzaklığı kentin zayıf yönleri olarak sıralanırken, genç nüfus yapısı, kamu idaresinin merkezinin Ankara'da bulunması, turizm bilincinin giderek artması, yenilenebilir enerji açısından yüksek bir kaynak potansiyeli bulunması ve genç girişimci gücünde yaşanan artış şehrin olumlu yönleri olarak yer alıyor.

Ankara'nın, ileri teknoloji üssü olmaya en güçlü aday konumunda bulunduğu, ayrıca sağlık turizmi alanında lider kent olma potansiyeli taşıdığı kaydediliyor.