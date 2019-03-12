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TÜİK'den GSYH'de baz alınan dolar kuruna ilişkin açıklama

- TÜİK açıklamasından: "TÜİK, 1987 ve 1998 bazlı GSYH serilerinde olduğu gibi mevcut 2009 baz yıllı seride de ABD doları cinsinden yıllık GSYH hesabında aynı yöntemi kullanmaktadır" - "Hesaplamalarda, ithalata göre ağırlıklandırılmış günlük TCMB döviz kuru kullanılmıştır"

TÜİK'den GSYH'de baz alınan dolar kuruna ilişkin açıklama
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ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı yayın organlarında, GSYH'nin dolar bazında kur düşük gösterilerek yüksek hesaplandığı iddiasında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK, 1987 ve 1998 bazlı GSYH serilerinde olduğu gibi mevcut 2009 baz yıllı seride de ABD doları cinsinden yıllık GSYH hesabında aynı yöntemi kullanmaktadır. Hesaplamalarda, ithalata göre ağırlıklandırılmış günlük TCMB döviz kuru kullanılmıştır. 2018 yılında ithalat, yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre daha az gerçekleşmiş olup, bu sebeple yılın ikinci yarısındaki kur daha düşük ağırlık almıştır. İlave olarak, kurun yılın ikinci yarısında ilk 6 aya göre daha yüksek olması sebebiyle, GSYH hesabında kullanılan kur aritmetik ortalama ile hesaplanan TCMB dolar satış kurundan farklılaşmıştır."

Açıklamada, bu konu veya açıklanan tüm verilerle ilgili doğru bilgiye erişim için TÜİK'in bütün iletişim kanallarının açık olduğu da kaydedildi.

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