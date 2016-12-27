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TÜİK'ten bilgilendirme toplantısı

- TÜİK Başkan Vekili Aktaş: - "Ulusal hesaplamalar sisteminde yapılan düzenleme ile yeni bir seriye geçildi. Ürettiğimiz son seri, bir öncekinden daha iyi"

TÜİK'ten bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Vekili Mehmet Aktaş, ulusal hesap sistemine yönelik revizyon çalışmasına ilişkin, "Ulusal hesaplamalar sisteminde yapılan düzenleme ile yeni bir seriye geçildi. Ürettiğimiz son seri, bir öncekinden daha iyi." dedi.

Ulusal Hesaplar Sisteminde yapılan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şefik Tokat Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Aktaş, ekonomik verilere ilişkin ölçme sorununun bütün ülkeler açısından geçerli olduğunu ifade etti.

Yapılan düzenleme ile yeni bir seriye geçildiğini söyleyen Aktaş, "Ürettiğimiz son seri bir öncekinden daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kayıt tutma konusunda ciddi sorunlar olduğunu kaydeden Aktaş, yaptıkları düzenlemelerin uluslararası benzer nitelik taşıyan çalışmalara uygun olduğunu dile getirdi.

Yıllık Hesaplar Grubu'ndan Ahmet Kürşat Dosdoğru ile Ulusal Hesaplar Daire Başkan Vekili Tülay Korkmaz da söz konusu değişikliğe ilişkin sunum yaptı.

Sunumun ardından toplantıya katılan ekonomist ve akademisyenlerin konuya ilişkin soruları yanıtlandı.



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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AktaşTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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