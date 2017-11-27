TÜİK'ten istihdamda çıraklık ve stajyerlik açıklaması:

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığından yapılan açıklamada, "Stajyerlik veya çıraklığı esnasında ayni veya nakdi geliri olmayan veya sadece sağlık ve iş kazasına karşı okulu veya eğitim gördüğü kurumca sigortalananlar istihdamda sayılmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

TÜİK'ten, basında yer alan istihdam verilerinde çırak ve stajyerlerin kapsamı ile ilgili haber ve yorumlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kurumun istatistik üretiminde uluslararası normlarda, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, uluslararası kurumlar tarafından geliştirilmiş yöntem, tanım ve kavramları kullandığına işaret edilen açıklamada, üretilen istatistiklerde uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanabilmesi için uluslararası tanım, kavram ve standartlara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu çerçevede işgücü istatistiklerinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen istihdam ve işsizlik tanımlarının esas alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tanım ve standartlar ILO’nun 'Ekonomik Olarak Aktif Nüfus, İstihdam, İşsizlik ve Eksik İstihdam Araştırmaları için Tanım ve Kavramlar' adlı rehber dokümanında ve aynı zamanda Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 'Avrupa Birliği İşgücü Araştırması, Yöntem ve Tanımlar' adlı rehberinde yer almaktadır. Söz konusu uluslararası rehber dokümanlarda yer alan istihdam tanımında 'ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans haftası içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan veya işi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans haftası içinde çeşitli nedenlerle işinin başında olmayan kişiler istihdamda kabul edilmektedir.' ifadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası tanım gereği referans haftasında belirli bir menfaat karşılığı çalışan, diğer bir ifadeyle kayıtlı/kayıtsız ayni veya nakdi gelir elde eden çırak ve stajyerler istihdamda değerlendirilmektedir."

- "Toplam istihdamdaki payı oldukça düşük"

Açıklamada, stajyerlik veya çıraklığı esnasında ayni veya nakdi geliri olmayan veya sadece sağlık ve iş kazasına karşı okulu veya eğitim gördüğü kurumca sigortalananların istihdamda sayılmadığı belirtildi.

Hanehalkı işgücü araştırmasında, uluslararası tanımlara uygun olarak istihdamda sayılan stajyer ve çırakların dönemler itibarıyla toplam istihdam içindeki payının yüzde 0,4 ile yüzde 0,8 arasında değişen oldukça düşük bir değer olduğuna işaret edilen açıklamada, yıllar itibarıyla bu değerde önemli bir değişikliğin söz konusu olmadığı bildirildi.