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TÜKETBİR'den Bayraktar'a plaket

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.TZOB'dan yapılan yazılı...

TÜKETBİR'den Bayraktar'a plaket

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Genel Başkanı Bülent Tunç ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

TZOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Bayraktar'a besicilere verdiği destek dolayısıyla plaket sunuldu.

Bayraktar, kabulde yaptığı konuşmada, TÜKETBİR üyelerinin aynı zamanda TZOB'un mensupları, besicilerin sorunlarının da TZOB'un sorunu olduğunu ifade etti.

Et ve süt üreticilerinin sorunlarını her platformda dile getirdiklerine işaret eden Bayraktar, "Et ve sütte bir müdahale kurumu kurulmasına katkı sağladık. Et ve Balık Kurumu bir müdahale kurumuna dönüştürüldü ve Et ve Süt Kurumu kuruldu. Çiftçimizin menfaati için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
TÜKETBİRTZOB
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