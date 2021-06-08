Tüketen kadından, üreten kadına

Dr. Aziz İLGAZİ yazıyor... Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve Kanal Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak’ın desteklediği Üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde her hafta devam eden söyleşilerin bu hafta (5 Haziran) konukları kadın girişimciler oldu. Moderatörlüğünü Dış Ticaret ve Finans Uzmanı Dr. Aziz İlgazi’nin yaptığı söyleşide bu hafta Kardelen ve Ayışığı Şirketleri Kurucusu TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Çeşmeliler, D’Afric Senegal Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan, Düzce Üniversitesi Arıcılık ARGE ve Uygulama Müdürü Doç Dr. Meral Kekeçoğlu, Uyumsoft Dijital Pazarlama Yöneticisi Yeşim Kıyamçiçek Gülşen katıldılar.

İş İnsanı Aynur Çeşmeliler; “250 Kadın Girişimci Yetiştirdik, Ben Balık Ekmek Satarak İş Hayatına Atıldım”

Kardelen ve Ayışığı Şirketleri Kurucusu TOBB Tekirdağ KG Başkanı Aynur Çeşmeliler yaptığı konuşmada Türkiye’de kadınların iş hayatına atılmanın zorluklarından söz etti. İş hayatına atılırken kadınlara yönelik engellerin bizzat kendisinin de yaşadığına dikkat çeken Çeşmeliler, küçük ekonomik faaliyetlerle başladığı iş hayatında bu gün tüm zorluklara rağmen ülke ve bölge ekonomisi için önemli katkılar yarattığına dikkat çekti. Hem kendisine hem de çevresinde 250 kadının iş fikrinin üretime dönüşmesine destek olan Çeşmeliler, turizmden tarıma, gastronomiden ticarete kadar çok sektörde ekonomik faaliyetlerde model olmaya devam etmektedir. Üniversite öğrencilerine iş hayatına atılma süreçlerinde kendi işlerini kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Çeşmeliler “özgüven, dürüstlük, cesaret, ikna kabiliyeti, iletişim gibi bir çok özelliğin iş hayatında etkilidir, sadece sermaye tek başına işe yaramaz, çok fazla sermaye de tek başına yatırım ve iş kurmak adına geçerli değil. Fazla sermaye olmadan da iş fikrinizde başarılı olursunuz. Babam zamanında bana 40 TL bankadan kredi çekmişti, ben 40 TL ile işe başladım. Balık ekmek sattım, bu şekilde hayata atıldım” dedi.

İş İnsanı Başak Doğan; “Eğitim ve Aile, Bir kadının Başarısı İçin İki Önemli Faktör”

D’ Afric Senegal Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğanlar Holding İcra Kurulu Üyesi Başak Doğan, genç bir kadın girişimci olarak yatırımlarını Afrika kıtasına yaptıklarını ham madde ve insan kaynakları ihtiyacını bu coğrafyadan karşılayarak uluslararası stratejik üretim ve pazarlama yöntemlerini kullanarak dış pazarda rekabet ettiklerini söyledi. Güçlü bir finans desteği ile ailesinin kendisine yardımcı olduğunu bu konuda şanslı olmasına rağmen iş dünyasında kadın girişimcilerin yaşadığı sorunların bir kısmını kendisinin de yaşadığını buna rağmen Afrika gibi zor koşulların olduğu bir coğrafyaya yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

Marka oluşturmada kadın girişimcilerinin etkin rolünün bu gün daha net görüldüğünü, ekonomide kadınların başarısının iş hayatında net görüldüğünü bu açıdan kadın girişimcilere bakış açısının çok değiştiğini, toplumun kadın girişimcilerin başarısını artık tartışmadığını ve kabullendiğine dikkat çeken Başak Doğan, kendisini başarıya taşıyan faktörleri şu şekilde açıkladı.” Başarımda iki önemli faktör etkili, aldığım üniversite eğitimi ve ailem. Eğitimimi ailemin başarılı olduğu sektöre göre seçtim. İş hayatına atılırken ailemin başarısını örnek aldım. Ailem iş dünyasında kadın erkek ayrımı yapmayan çağdaş bir aile ve beni erkek kardeşlerim arasında seçtiler, Afrika-Senegal fabrikasının sorumluluğunu verdiler, yani bir dış pazarı bana emanet ettiler. Burada özgüven, inanmak ve sabır önemlidir.”

Üniversite öğrencilerine özellikle kız öğrencilerine iyi bir eğitim almalarını öneren Doğan, iş arayışlarında kamu sektörünün dışına çıkarak kurslar ve eğitimlerle az sermeye de olsa işlerini kurmalarını tavsiye etti.

Doç.Dr Meral Kekeçoğlu; “Kadına Güvenin, Bir İş İnsanı Olacak Kadar Potansiyele Sahipler”

Üniversitede hem de üniversite dışında arıcılık sektörü için yatırımcı kadın girişimci adayı yetiştirdiklerini söyleyen Düzce Üniversitesi Arıcılık ARGE ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.Dr Meral Kekeçoğlu, kadınların iş hayatına atılmaları ve genç girişimci olarak ekonomiye ve ailelerine katkı sağlamaları açısından tek engelin aile ve sektörde erkek baskısı olduğunu buna rağmen çok sayıda arıcılık yapan kadın girişimci yetiştirdiklerine dikkat çekti. Van’da uyguladığı bir proje kapsamında 22 kadın girişimciye eğitim verdiklerini, kadınlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin de olduğu buna rağmen uygulamada çok başarılı arı ve bal yetiştirdiklerini, birkaç kovanla üretime başlayan kadınların süreç içinde yüzlerce kovana çıkardıklarını söyleyen Doç Dr. Meral Kekeçoğlu, Düzce Üniversitesi’nde arıcılık bölümü kurarak bölgede verilen eğitimle ve Tarım Bakanlığı gibi destek veren kurumlar vasıtası ile çok sayıda arı yetiştiren kadının iş hayatına girmesine destek verdiğini açıkladı. Ürettikleri balın kilosunu piyasada 200 TL alıcı bulduğunu ifade eden Doç.Dr Meral Kekeçoğlu, “kadınların iş hayatında başarılı olması çok zor değil yeter ki yol gösterin engel olmayın ve sahip çıkın, bunları yaparsanız her kadın başarılı girişimci olur, bu sürecin içinde olan ve eğitimi yönü ile ilgilenen bir akademisyen bir danışman olarak ben kadınların başarısını, azmini ve kendilerine olan özgüveni gördüm” dedi.

Yeşim Kıyamçiçek Gülşen; “Başarının Cinsiyeti Olmaz”

Girişimci olmak için yüksek miktarda bir sermayenin zorunlu olmadığını, küçük birikimlerle bir çok girişimci kadının başarılı hikayeleri olduğuna dikkat çeken Uyumsoft Dijital Pazarlama Yöneticisi Yeşim Kıyamçiçek Gülşen, tutku, değer, üretme duygusu gibi özelliklerin başarının temel faktörleri arasında önemli olduğunu, kadın girişimcilerin bu özellikler çerçevesinde bir çok başarı hikayesine imza attıklarını söyledi. Bu başarılı hikâyeler arasında kendisinin de 17 yıllık iş hayatında yaşadığı deneyimleri olduğunu ve başarının cinsiyeti olmayacağını savunan Gülşen, heyecan ve inanç olmadan başarının gelmeyeceğini de ifade etti. Erkek egemen bir sektörde çalıştığı için kariyer basamaklarında süreç içinde zorlandığını ancak asla pes etmediğini, başarısızlığı yine süreç içinde yaşayarak başarıya doğru daha güçlü gittiğini söyleyen Gülşen, ilk iş hayatına girişte her birey gibi kendisinin de kaygı içinde olduğunu ancak süreç içinde kaygının yerini öz güvenin alması ile başarının da geldiğine vurgu yaptı.