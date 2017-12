Tüketici, e-ticarette artık yeni çözümler bekliyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Bu yıl yüzde 35'lik büyümeleri bulamayabiliriz ama büyüme devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla yüzde 25'lerde bir büyüme bekliyoruz. Büyümedeki bu gerileme kötü bir şey değil, sektörün belirli noktalarda doyuma ulaştığı anlamına geliyor. Aynı zamanda tüketicinin artık daha yeni çözümler beklediğini de gösteriyor." dedi.

e-ticaretin 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Ekmekçi, bu yıl sektörde güzel bir büyüme yaşandığını, 2017 büyümesinin sektörün potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ekonomisinin üzerinde olacağını söyledi.

Ekmekçi, e-ticaretin geleneksel olarak Türkiye'de yıllık yüzde 35 civarında büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yüzde 35'lik büyümeleri bulamayabiliriz ama büyüme devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla yüzde 25'lerde bir büyüme bekliyoruz. Büyümedeki bu gerileme kötü bir şey değil, sektörün belirli noktalarda doyuma ulaştığı anlamına geliyor. Aynı zamanda tüketicinin artık daha yeni çözümler beklediğini de gösteriyor. 2017'ye girerken sektör zaten iyi noktadaydı. Yıl içinde heyecan verici yenilik ve hizmet kalitesi olmadı. Sektör, 2018'de ise 2017'den ders alarak tüketiciye sunduğu hizmetin kalitesini artırmalı, ürün gamını çeşitlendirmeli. Sektör, 2018'e fark yaratarak girmek istiyor."

Ekmekçi, 2018'in ilk ayında kredi kartlarının online alışverişe kapatılması dolayısıyla sektörü büyük bir riskin beklediğini, bu süreçten etkilenecek bir müşteri kitlesi olacağını, 2018'de, bu yılın altında bir büyüme beklemediklerini, daha fazla internet ve mağaza, online ve offline birlikteliği göreceklerine inandıklarını söyledi.

Geleneksel perakendecilerin dijitalleşmeyi kendilerine hedef olarak koyduğunu, bunun meyvelerinin de 2018'de alınacağını belirten Ekmekçi, gelecek yıl minimum yüzde 35'lik büyümenin yakalanması gerektiğini kaydetti.

Ekmekçi, "2017'de yapılan alışveriş günleri ve kampanyalar tüketiciden ilgi gördü. e-ticaretin bilinirliği açısından 2017 önemli bir yıldı. 2017'de ilk defa internetten alışveriş yapan müşteri sayısında rekor kırdık. İlk defa internetten alışveriş yapan müşterinin oran olarak en fazla olduğu yıl 2017'ydi. Bunun sebebi, e-ticaretin özel alışveriş günleriyle bilinirliğinin artırılmasıydı." şeklinde konuştu.



- "e-ticareti, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak kurgulamalıyız"



Emre Ekmekçi, kampanyalar ve "Black Friday" gibi günlerin tüketicinin online alışverişe alışması için önemli olduğunu, bu gibi kampanyalı günler ya da indirim günlerinin Türkiye'de zamanla daha da sağlıklı işleyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüketiciye aynı şeyleri yaparak büyümeleri getiremeyiz. 2018'de sektör yeni modellerle büyüyecek. Tüketici her zaman bizim bir adım önümüzde. Sektör olarak her zaman onun isteklerine cevap vermemiz lazım. 2018'de daha yeni iş modelleriyle, özel günleri daha iyi planlayarak, daha fazla müşterinin daha sık alışveriş yapmasını sağlamamız lazım. e-ticareti, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem olarak kurgulamalıyız. 2018'de buna kafa yoracağız."

Ekmekçi, tüketicilerin hızdan ve zaman tasarrufundan dolayı tercih ettiği e-ticarette şu anda lojistiğin bir kapasite sorunu bulunduğunu, 2018'de e-ticaretin kapasite anlamında lojistik sorununu çözmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda tüm e-ticaret yapanların lojistik yatırımı gerçekleştirdiğini belirten Ekmekçi, "Geçiş sancılı ama bu sorun çözüldüğünde sektöre önemli büyüme getirecek. Bu yıl ilk defa alışveriş yapmış olan ve bu alışverişten mutlu olan müşterilerin geleceğini varsayıp 2018'de, büyümenin oradan geleceğini öngörüyoruz." dedi.



- "Kaçak e-ticaret 2018'deki risklerden biri"



ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, sosyal medya hesaplarından yapılan kaçak satışlar ve hiçbir mevzuata bağlı olmadan satış yapan sitelerden tüketicinin göreceği zarara dikkati çekerek, yanlış alışveriş deneyimlerinin müşterileri e-ticarete karşı temkinli olmaya yönelttiğini söyledi.

Kaçak e-ticaretin 2018'deki risklerden biri olduğunu vurgulayan Ekmekçi, uzun vadede bu satışların artmasının sektöre zarar vereceğini, bu gibi site ya da hesaplar karşısında da tüketicinin korumasız kaldığını söyledi.

Ekmekçi, tüketiciyi bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir regülasyona tabi olmayan bu satışlar tüketicinin mağdur olmasına sebep oluyor. Sosyal medya tarafında tüketiciye en cazip gelen taraflardan biri kapıda ödeme avantajı gibi dursa da, cayma hakkını tüketiciye kullandırmıyorlar. Şu an bazı yasal e-ticaret sitelerinde de kapı ödeme seçeneği mevcut. 2018'de sektörün, müşterilerin taleplerine göre bu gibi hizmet çeşitlerini artırması gerekebilir. 2018 için daha değişik ödeme ve daha değişik teslimat yöntemlerini geliştirmemiz gerekiyor."