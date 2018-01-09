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Tüketici en çok dosya masrafı için hakem heyetine gitti

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "Tüketici hakem heyetlerine 2017'de 587 bini aşkın şikayet başvurusunda bulunuldu. Tüketiciler, 184 bin 400 adetle en çok kredi tahsis ücretleri (dosya masrafı) için başvuru yaptı" - "Alınan kararların yüzde 77’si tüketici lehine, yüzde 23’ü ise aleyhine sonuçlandı"

Tüketici en çok dosya masrafı için hakem heyetine gitti

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 587 bini aşkın şikayet başvurusunda bulunulduğunu belirterek, "Tüketiciler, 184 bin 400 adetle en çok kredi tahsis ücretleri (dosya masrafı) için başvuru yaptı." dedi.

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruları değerlendirdi.

Tüketici hakem heyetlerine geçen yıl toplam 587 bin 244 başvuru yapıldığını ve 636 bin 48 karar verildiğini ifade eden Tüfenkci, kararların yüzde 77'sinin tüketici lehine, yüzde 23'ünün ise aleyhine sonuçlandığını söyledi.

Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru yapılan konulara ilişkin, "Tüketiciler, 184 bin 400 ile en çok kredi tahsis ücretleri (dosya masrafı) için başvuru yaptı. Bunu, 83 bin 374 ile cep telefonu, 49 bin 685 ile ayakkabı, 26 bin 874 ile kredi kartı üyelik ücreti şikayetleri izledi. GSM ve internet abonelikleri için de 28 bin 328 başvuru geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Başvuruların sektörel dağılımında öne çıkan şikayetler hakkında da bilgi veren Tüfenkci, "finansal hizmetler" sektörünün 272 bin 168 şikayet başvurusuyla başı çektiğini dile getirdi. Tüfenkci, "perakende ticaret" sektöründe 207 bin 378, "abonelik hizmetleri" sektöründe ise 45 bin 756 başvuru yapıldığını bildirdi.

Yazılı ve elektronik ortamda da geçen yıl tüketici şikayeti aldıklarını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), bilgi edinme, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), e-Devlet ve diğer web kanalları üzerinden yapılan toplam 32 bin 319 adet tüketici şikayetini değerlendirerek başvuru sahiplerine hukuki bilgi sağladık. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden yaklaşık 340 bin çağrıyı cevapladık."

Haksızlıkların asgariye indirilmesi için tüketicilerin, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğinin altını çizen Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin de tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlendiğini vurguladı.

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Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciTüketici Hakem Heyeti
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