Tüketici güven endeksi arttı

ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 0,6 artış kaydetti. Buna göre mayısta 69,9 olan endeks değeri haziranda 70,3 olarak kayıtlara geçti.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 0,1 artarak 89,1'e çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



- İşsiz sayısındaki beklenti



Genel ekonomik durum beklentisi de haziranda yüzde 1,4 artarak 90,8'den 92,1'e yükseldi. Söz konusu yükselişte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış kaydederek, 75,4'e ulaştı. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi mayısta 26,8 iken, haziranda yüzde 8,2 oranında azalarak 24,6'ya geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.