Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji ekonomi Bursa Eto
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Tüketici güven endeksi arttı

- Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi

Tüketici güven endeksi arttı

ANKARA (AA) - Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 0,6 artış kaydetti. Buna göre mayısta 69,9 olan endeks değeri haziranda 70,3 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 0,1 artarak 89,1'e çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de haziranda yüzde 1,4 artarak 90,8'den 92,1'e yükseldi. Söz konusu yükselişte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış kaydederek, 75,4'e ulaştı. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi mayısta 26,8 iken, haziranda yüzde 8,2 oranında azalarak 24,6'ya geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HaziranTÜİKTüketici Güven Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5