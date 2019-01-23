Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi food istanbul Bursa AKTOB
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı

- Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 0,9 düştü

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı
banner17

ANKARA (AA) - Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Aralık 2018'e göre ocak ayında yüzde 0,9 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ocakta, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Buna göre Aralık 2018'de 58,7 olan endeks değeri, bu ay 58,2 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 artarak 77,1 oldu.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de ocakta yüzde 0,6 artışla 76'dan 76,5'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 60,91'den 60,86'ya geriledi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi, Aralık 2018'de 22,7 iken bu ay yüzde 19,2 azalışla 18,3 oldu.

TÜİK tarafından yapılan analizlerde mevsim etkisi tespit edildiği için tüketici güven endeksinin bu aydan itibaren "mevsim etkilerinden arındırılmış" olarak yayımlanacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜİKTüketici Güven Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1