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Tüketici güven endeksi yüzde açıklandı

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3.1 artışla, Temmuz ayındaki 56.5 düzeyinden, Ağustos ayında 58.3 düzeyine yükseldi.

Tüketici güven endeksi yüzde açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı ayında ise 68.2 düzeyindeydi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77.8

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 77 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 1.1 artarak 77.8 düzeyine çıktı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74.3

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 73.4 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 1.2 artarak 74.3 düzeyine yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58.3

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 55.6 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 4.8 artarak 58.3 düzeyine çıktı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22.7

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 20 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 13.1 artışla 22.7'ye çıktı. 

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