Tüketici hakem heyetlerine başvurular 364 bine yaklaştı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yılın 8 ayında tüketici hakem heyetlerine 363 bin 474 başvuru yapıldığını belirterek, en fazla başvurunun 181 bin 181 ile finansal hizmetler sektörüyle ilgili olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı bugüne kadar 237 bin 316 kişi aradı. Günlük ortalama çağrı sayısı bine ulaşırken, başvuruların yüzde 39,14'ünü ayıplı mal ve hizmetler, yüzde 20,49'unu abonelik sözleşmeleri, yüzde 16,76'sını mesafeli satışlarla ilgili konular oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tüfenkci, tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve yasal haklarını kullanmaları anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Bilinçli bir tüketici profili oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Tüfenkci, tüketicilerden haklarını çekinmeden aramalarını istedi.

Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine bu yılın 8 ayında 363 bin 474 başvuru yapıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Sektörler bazında baktığımızda en fazla başvurunun 181 bin 181 ile finansal hizmetler sektöründe yapıldığını görüyoruz. Finansal hizmetler sektörünü 118 bin 363 başvuruyla perakende ticaret sektörü izliyor. Abonelik hizmetlerine ilişkin 26 bin 144, ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerine 6 bin 179, turizm hizmetlerine 2 bin 390, diğer hizmetlere yönelik de 29 bin 217 başvuru yapıldı."