Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet'ten başvurulabilecek

ANKARA (AA) - Tüketiciler, ilgili kurumlarla yaşadıkları uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine şahsen, avukat aracılığıyla elden ve posta yolunun yanı sıra elektronik ortamda e-Devlet kapısındaki tüketici bilgi sisteminden de başvurabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen, avukat aracılığıyla elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısındaki tüketici bilgi sisteminden gerçekleştirilebilecek.

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılacak. Başvuru için Bakanlığın internet sayfasındaki form doldurulacak. Form olmaksızın yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk lirası cinsinden uyuşmazlık değeriyle şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilecek. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilecek.

Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekecek.

Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlıkla ilgili birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamayacak. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti resen ya da taraflardan birinin itirazıyla her zaman derdestliği dikkate alacak.

Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde tüketici bilgi sistemi kullanılacak. Kayıtlar doğru, eksiksiz ve zamanında sisteme girilecek. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya postayla yapılan başvurular daha sonra sisteme kaydedilmek üzere kabul edilecek.

- Uyuşmazlık bedeli Türk lirası olarak belirtilecek

Uyuşmazlık konusuna ilişkin bilgi ve belge isteme yazılarında verilen süre dolmadan bilirkişi görevlendirilemeyecek. Başkan, üye ve raportörler tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görev yapamayacak.

Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebinin Türk lirası cinsinden belirtilmesi zorunlu olacak.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin tüketici bilgi sisteminde oluşturulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanacak.

Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeden, taleplerden her biri hakkında verilen kararla taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması zorunlu olacak.

Daha önce tüketici hakem heyetlerine yapılan ve henüz karara bağlanmayan başvurular için yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak.