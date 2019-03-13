Tüketici ödülleri sahiplerini buluyor

Törende yasal haklarını sonuna kadar kullanmakta duyarlılık gösteren ve bu yönüyle örnek olan tüketicilerle tüketicilerin talep ve tercihlerini dikkate alarak onların memnuniyetini ilke edinen firmalara, tüketici hukuku veya tüketicinin korunmasıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürütenlere, tüketicinin korunması alanında yayın yapan yazılı basın, radyo ve televizyon kuruluşlarına olmak üzere, 6 dalda ödül verilecek.



Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından, bu yıl "tüketici özel ödülü" dalında tematik bir yaklaşım da benimsendi. Bu kapsamda 2019 yılının teması "israfın önlenmesi ve sıfır atık" olarak belirlenirken, ödülün bu alanda başarılı çalışmalar yürüten, tüketici dostu faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlara verilmesi hedefleniyor.



Tören çerçevesinde, ülke genelinde okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5'inci, 6'ıncı, 7'inci ve 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan "bilinçli tüketim ve tüketici hakları" konulu resim yarışması da ikinci kez düzenlendi.



Toplam 2 bin 700 öğrencinin başvurduğu yarışmada dereceye giren öğrencilere de ödülleri verilecek. Bir bölümünün tören öncesi sergilenmesi beklenen resimlerin yer aldığı bir kitap çalışmasının da yapılması planlanıyor.