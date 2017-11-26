Tüketici teknolojileri pazarında büyüme hız kesmiyor

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de tüketici teknolojileri pazarı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 büyüyerek yaklaşık 15 milyar liralık ciroya ulaştı.

Araştırma şirketi GfK tarafından açıklanan "GfK TEMAX Türkiye 2017 üçüncü çeyrek sonuçları"na göre, ÖTV uygulamasının geçerli olduğu son çeyrek olması nedeniyle beyaz eşyadaki yüksek satışlar, akıllı telefon kategorisindeki büyüme ve televizyonların organize perakendede artan satışları, pazara olumlu yansıdı.

Buna göre, söz konusu pazar yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4'lük büyüme performansı ile 14,9 milyar lira ciro değeri elde etti.

Bu dönemde büyümeye en yüksek katkı çift haneli oranlar ile telekom, büyük beyaz eşya ve tüketici elektroniğinden geldi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda daralan tek sektör, görüntüleme sektörü oldu.

Telekom sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre kat 23,8 büyüme gösterdi ve cirosu 5,9 milyar lira oldu. Akıllı telefonların toplam sektör büyümesi üzerindeki etkisine parelel olarak akıllı saatler ve diğer tüm ürün gruplarının çift haneli cirosal büyümeleri sektöre olumlu katkı sağladı.

Bilgi teknolojileri sektörü de bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre ciroda yaklaşık yüzde 5 büyüdü. Büyüme üzerinde en yüksek etkiye sahip ürün grupları masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, mouse ve klavyeler oldu.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 büyüme kaydetti. Büyümeye en büyük katkıyı, çok fonksiyonlu yazıcılar sağladı.

- Beyaz eşya ve küçük ev aletleri

Öte yandan büyük beyaz eşya sektörü 4,8 milyar liralık 3'üncü çeyrek cirosu yılın en yüksek ciro değerine ulaştı ve geçen sene aynı döneme göre yüzde 21,6 büyüme performansı elde etti.

Buzluk altta buzdolapları, 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinaları ve dikey derin dondurucular büyümede öne çıkan segmentler oldu. ÖTV kampanyasının sonuna gelinmesi de bu çeyrekte satışlar üzerinde olumlu etkide bulundu.

Küçük ev aletleri sektörü ise yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında büyüyerek 1,1 milyar liralık ciroya ulaştı. Cirosal olarak en iyi performanslar sırası ile sıcak içecek hazırlama makinaları, tost makineleri, elektrikli süpürgeler, ütü, saç kurutucular, narenciye, katı meyve sıkacakları, saç şekillendiriciler, gıda hazırlama ve saç-sakal kesicilerde görülürken, tıraş makinaları, su ısıtıcılar ve fritözler ise küçülen ürün grupları oldu.

Tüketici elektroniği sektöründe ciro ise yüzde 19,1 artışla 1,6 milyar liraya ulaştı. Ev sinema sistemleri, soundbar ve bluetooth hoparlörler ile video kameraların da çift haneli büyüme gösterirken televizyon satışları da sektör toplamı ile aynı seviyede bir büyüme performansı gösterdi.

Görüntü teknolojilerine bakıldığında HDR’li televizyonların yüzde 100’ün üzerinde bir büyümeye sahip olduğu, ultra yüksek çözünürlüklü televizyonların payının ise yüzde 48’e ulaştığı görüldü. Ekran ölçüleri incelendiğinde özellikle 60 inç ve üzeri büyük ekran televizyonların çift haneli büyümesi dikkati çekti. Yılın üçüncü çeyreğinde görüntüleme sektörü ise yüzde 1,3 daraldı. Sektörün cirosu 26 milyon lira oldu.