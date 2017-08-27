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Tüketici teknolojileri pazarındaki büyüme hız kesmiyor

GfK TEMAX'ın araştırmasına göre, Türkiye'de tüketici teknolojileri pazarı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 büyüyerek 13 milyar liralık ciroya ulaştı.

Tüketici teknolojileri pazarındaki büyüme hız kesmiyor

ANKARA (AA) - Zeynep Akyıl - Türkiye'de tüketici teknolojileri pazarı, bu yılın nisan-haziran çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 büyüyerek 13 milyar liralık ciroya ulaştı.

Araştırma şirketi GfK tarafından açıklanan "GfK TEMAX Türkiye 2017 İkinci Çeyrek Sonuçları"na göre, özellikle beyaz eşya sektöründeki vergi indirimlerinin pozitif katkısıyla tüketici teknolojileri pazarındaki büyüme artarak devam etti. Söz konusu pazar yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 büyüme göstererek, 13 milyar liralık ciro elde etti.

Büyük beyaz eşya sektörü ise 3,6 milyar liralık ikinci çeyrek cirosuyla geçen senenin aynı döneme göre yüzde 25,6'lık büyüme oranı yakaladı. Yüksek büyüme oranlarında ÖTV kampanyasının devam etmesi de etkili oldu.

Nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre ciroda pozitif büyüme oranı elde eden sektörler sırasıyla büyük beyaz eşya, telekom, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri olurken, ofis ekipmanları ve sarf malzemeleriyle görüntüleme ve bilgi teknolojileri sektörleri daraldı.

Tüketici elektroniği sektörü ise nisan-haziran döneminde yüzde 4,4 büyüyerek 1,5 milyar liralık ciro elde etti. Diğer taraftan bilgi teknolojileri sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda yaklaşık yüzde 4 düşüş kaydetti.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 daralırken, görüntüleme sektörü ciroda yüzde 10,7 düşüş kaydetti.

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EkonomiGFKTüketici Teknolojileri Pazarı
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