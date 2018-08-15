Tüketici teknolojisinde ciro 15,4 milyar liraya ulaştı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 büyüyerek 15,4 milyar liralık ciroya ulaştı.

Araştırma şirketi GfK tarafından açıklanan "GfK TEMAX Türkiye 2018 İkinci Çeyrek Sonuçları"na göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterdi.

Bu alandaki büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak, pazardan 15,4 milyar liralık ciro elde edildi. Akıllı telefonların bu çeyrekte toplam tüketici teknolojisi ürünleri cirosundan aldığı pay yüzde 47 oldu. Tüm sektörlerde daralma gerçekleşirken, akıllı telefon satışlarında artış oldu.

Telekomünikasyon sektörünün cirosu, bu dönemde geçen yılın aynı döneme göre yüzde 29,3 artarak 7,2 milyar liraya çıktı. Sektörde, akıllı telefonlarda 5.5 inç ve üzerindeki ürünlerin satışları ciro bakımından ikiye katlanırken, büyüme yüzde 65'i geçti. Akıllı saatler yüzde 68 ile en çok büyüyen ürün grup olurken, mikrofonlu kulaklıklar yüzde 58 ile ikinci sırada yer aldı.

Bilgi teknolojilerinin cirosu da yaklaşık yüzde 9,8 artışla 1,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu sektörde büyümede en yüksek etki dizüstü bilgisayarlardan geldi, mouse ve klavyelerde de çift haneli büyümeler yakalandı. Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmede, bu büyümelerde dolar ve Türk lirası oranının etkili olduğunu hesaba katmak önemli olmakla birlikte, özellikle çift haneli büyüme gösteren klavye, mouse ve dizüstü bilgisayarlarda oyun segmentindeki büyümenin ve sezonsal olarak karne dönemi hediyelerinin de etkili olduğu belirtildi.

- Küçük ev aletleri sektörünün cirosu yüzde 23,4 arttı

Yılın ikinci çeyreğinde 3,6 milyar liraya ulaşan büyük beyaz eşya sektörü, geçen yıl aynı dönemde ÖTV kampanyası olması nedeniyle bu dönem ancak yüzde 1,1'lik büyüme performansı gösterebildi.

Büyük beyaz eşya sektöründe, derin dondurucu satışları çift haneli büyümelere ulaşırken, buzdolabı ve bulaşık makineleri de büyüme gösteren kategoriler oldu.

Küçük ev aletleri sektörünün cirosu yüzde 23,4 artarak, dönemi 1,5 milyar lirayla kapattı. Yeni nesil Türk kahvesi makineleri, sıcak içecek hazırlama ve "power blender"ların etkisiyle gıda hazırlama en çok büyüyen kategori oldu.

- Ultra yüksek çözünürlüklü TV'lerin payı yüzde 52'ye çıktı

Tüketici elektroniği sektöründe bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 15 oldu. Sektör 1,8 milyar lira ciro elde etti.

Sektör içinde en büyük paya sahip olan ultra yüksek çözünürlüklü TV'lerin payı geçen yılın aynı periyodunda yüzde 42 iken bu yılın ikinci çeyreğinde cirodan yüzde 52'lik pay aldı.

Ekran ölçülerine bakıldığında ise büyük ekran televizyonların satışındaki büyümenin devam ettiği, 55 inç TV'lerin pay artışı sürerken, 60 inç ve üzeri TV'lerin de toplamdan aldıkları payın artırdığı belirlendi.

Ofis makineleriyle bazı araç ve gereçlerin satışları da eklendiğinde yılın ikinci çeyreğindeki tüketici teknolojisi ürünleri pazarındaki ciro 15,4 milyar lirayı buldu.