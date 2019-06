Tüketiciler neden açık parfüme yöneliyor?

50 ml’lik şişelerde 50 ila 200 euro/dolar düzeyinden başlayan parfüm fiyatları, Türkiye’de olduğu gibi dövizin yüksek olduğu tüm ülkelerde cepleri zorluyor. Hal böyle olunca Sağlık Bakanlığı’ndan lisanslı, uluslararası standartlarında üretim yapan markaların oluşturduğu açık parfüm pazarı hızla büyüyor.



Türkiye’de açık parfüm pazarının aylık 240 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Pazar her sene yüzde 12 oranında büyüyor. Ülkemizdeki en güçlü parfüm üreticilerinden biri olan ve hali hazırda yurt dışında 170 nokta olmak üzere toplamda 400’ü aşkın şube ile faaliyetlerini gösteren Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu, sektörün algısının standartlar yükseldikçe daha da güçlendiğine dikkat çekiyor.



Yerli parfüm üretiminin artması ile her gelir düzeyinden tüketiciye parfüm kullanma şansı tanındığını anlatan Okuyucu, “Tüketicilerin açık parfüm seçerken akıllarına gelen en önemli soruların başında doğrudan tenlerine değen parfümlerin kalitesi geliyor. Kalite konusunu açık parfümler için geniş bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Kaliteden kasıt, açık parfümün insan sağlığına yönelik zararları ise şunu altını çizerek belirtmekte fayda var. Marka yatırımı yapmış açık parfüm üreticileri de orijinal parfüm markalarının kullandığı esans ve hammaddeleri kullanıyorlar. Loris Parfüm özelinde Gebze’de bulunan 5000 m2’lik üretim tesisimizde Türkiye’de geçerli olan tüm üretim standartlarında; Avrupa Birliği ve GMP Standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz. IFRA standartlarına uygun hammaddeler kullanıyoruz.



Avrupa Birliği, IFRA ve GMP Standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyoruz ve bu ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarında satışa sunuyoruz. Tüm açık parfümlerimiz, tüm oda kokularımız, deodorantlarımız ve diğer ürünlerimizde kullandığımız esanslarımızı Türkiye ve Avrupa’nın en kaliteli ve uzman firmalarından temin ediyoruz. İnsan sağlığına ve doğaya zarar verecek herhangi bir hammadde üretimimizde yer almıyor” diyor.



Açık parfümler sahte midir?



Yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanıyla dev mağazalar zinciri olan Loris, 2006 yılından bu yana açık parfüm pazarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’de bu sektörün yeni konuşulmaya başlandığı yıllarda doğan girişimin hikayesi geçen sene 15 milyon şişe parfüm üretimine kadar uzanan bir başarı hikayesine dönüşmüş durumda.



Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyaya seslenen Loris’in sahte parfüm üreticilerine karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçladığını anlatan Okuyucu, “Sahteciliği bir konuda, insanları yanıltmak gibi basit bir tanımla ele alırsak, açık parfüm markalarının asla sahte parfüm markalarıyla karıştırılmaması gerektiğini net olarak söyleyebiliriz” diyor.



Okuyucu, bu konunun tüketici tarafından dikkate alınması gereken çok önemli bir nokta olduğunu dile getiriyor. “Orijinal bir parfümün kılığına girerek, hangi üretim süreçlerinden geçtiği belli olmayan bazı kimyasal karışımları yine orijinali taklit edilerek üretilmiş şişelerle tüketiciye ulaştırmak tamamen bir sahteciliktir. Tüketici paketten şişeye kadar kandırılır. Kokunun test şişeleri bazen orijinal tutulur ve tüketici aldığı şişenin de orijinal olduğuna inandırılır. Açık parfümde marka olmayı başarmış bir üreticiyi, Loris Parfüm gibi dünyanın dört bir yanındaki markalarla tüketicisine ekonomik fakat kaliteli ürün sunan bir tüketiciyi bu tür üreticilerle karıştırmamak gerekir. Bilinçli tüketici, sokakta, mümkün olmayan bir fiyatla orijinal olduğu iddia edilerek satılan parfümlerle, en işlek cadde ve AVM’lerde ulaştığı açık parfüm üreticilerinden aldığı parfümler arasındaki kalite farkı konusunda bilinçlendirilmelidir. Loris Parfüm olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.



“Ucuz demek kalitesiz demek değildir”



Hali hazırda 1000 kişiye istihdam sağlayan bir marka olarak büyüyen maliyetlerini tüketicilere yüklemediklerini anlatan Okuyucu, “Ucuz demek kalitesiz demek değildir” diyor. Okuyucu; “Loris Parfüm, sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında bir marka olarak kabul görüyor. Satış kanallarımıza doğrudan ürün sağlıyoruz, reklam maliyetlerini optimum bir düzeyde tutuyoruz. Görünene değil, görünmeyen değerlere yatırım yapıyoruz. Bir açık parfüm markası olarak, koku uzmanları ve kimyagerlerin yönetiminde InoLab (Innovative Fragrance Laboratory) laboratuvarlarımıza, mağaza çalışanlarımızın eğitimlerine ve ürünlerimizin kalitesine odaklanıyoruz. TV reklamları, dünyanın dört bir yanında billboardlar gibi pahalı mecralarda bizi görmeyişinizin nedeni bu maliyetlerin satış fiyatlarımıza etki etmemesi için dikkat ediyor olmamız. Tüketicilerimize her gün kullanımlarına uygun kaliteli ürünler üretirken, şişe maliyetlerimizden, kutularımızın maliyetlerine kadar özenli davranıyoruz. Burada önemli olanın müşteri mutluluğu olduğunu, markamızın itibarı olduğunu düşünüyor ve ekonomik açık parfüm pazarının en güvenilen markası olmak için çaba gösteriyoruz” dedi.