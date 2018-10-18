Tüketicilerden

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Tüketici örgütü temsilcileri, dövizdeki yükseliş gerekçe gösterilerek zam yapılan hizmet ve ürünlerde, kurlardaki geriye gidişe bağlı indirim yapılmasını istedi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 2-3 ay içinde döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle satıcı ve sağlayıcıların fiyatlarını, yeni duruma göre ayarlayarak artırdığını söyledi.

Yılmaz, zamların açık ve gizli şekilde yapıldığını vurgulayarak, bu arada fırsatçılar ve stokçuların da bir şekilde bu durumu lehlerine çevirmeye çalıştığını ifade etti.

Devletin bu konuda denetimlerinin sürdüğünü ve çalışmaları takdir ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi ise yeni bir durumla karşı karşıyayız. 7 liranın üzerine çıkan dolar 5,5 liraya doğru gerilemeye başladı. Tüketiciler olarak merak ediyoruz; zam için pozisyon alan satıcı ve sağlayıcılar, dövizin düşmesiyle indirime gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Şu an tüketicilerimizin acil beklentisi bu konuda. Bu ağır zam yükünün hafifletilip, hafifletilmeyeceği ve bunun bir nebze de olsa tüketicinin sırtından alınıp alınmayacağı konusunu tüketici dikkatle izlemektedir."

- Tüketiciler sosyal medyada indirim istiyor

Yılmaz, dövizdeki düşüşün tüketiciler tarafından yakından izlendiğini ve sosyal medyada en fazla konuşulan konuların başında geldiğini vurgulayarak, "Tüketiciler net bir şekilde indirim bekliyor. Dövizdeki bu düşüşün tüketici fiyatlarına yansımasını istiyor." dedi.

Tüketicinin en temel ihtiyaçları olan ekmek, su, elektrik, doğal gazı da içine alan tüm ürünlerin fiyatında geriye gidişin olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Sonuç itibarıyla piyasaya sunulan tüm mal ve hizmetler üzerinden zam görmüş olan kalemlerde bir indirim olup olmayacağı konusunda tüketici dikkatli olarak piyasayı izlemektedir." ifadesini kullandı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilen stokçuların ve fırsatçıların, halkın temel gıda ürünleri üzerinden rant sağlamak için fiyatlarla oynadığını vurguladı.

Haziranda üretilerek market rafına konulan domates salçasının fiyatının, ağustosta 'domatese zam geldi' diye 5,45 liradan 11,99 liraya yükseldiğini belirterek, "Yani dolarla nasıl bir alakası oldu da domates salçasının fiyatı iki katından fazla arttı. Bundan 4 ay önce üretilen salçanın fiyatındaki artışın hiçbir makul sebebi olamaz. Bu, olsa olsa vurgunculuktur." dedi.

Ağaoğlu, su fiyatlarının da yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suyu Amerika'daki dereden mi doldurup getiriyorlar. Doğa, dağda kendiliğinden çıkan suyun nasıl bir maliyet artışı olabilir? Damacana plastik ham maddesinden yapılıyor, 'ham madde fiyatı arttı' mazereti ne derece mantıklı. Bunlar tüketici aklıyla alay mı ediyorlar. Bu damacanalar en az 20-30 defa kullanılıyor. Damacananın maliyetindeki artışın 20'de birini koysalar belki bir izahı olabilir. Bunlar suyun fiyatını yüzde 70'e varan oranda artırdılar."

Döviz kurundaki düşüşün sürdüğünü dile getiren Ağaoğlu, "Dolar 5,7'nin altına düştü. Tüm temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar aşağıya indirilmelidir. Böylelikle kur vurguncularının da ellerindeki koz alınmış olacaktır. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, şebeke sularında da indirim olmalı. Yerli muz bir anda 5 liradan 12,99'a, limon 4 liradan 12 liraya çıkarılarak sözde indirimle 10 liradan etiketlendirildi. Dövizi gerekçe gösterip yüzde 100'ün üzerinde artış yapanlar bu noktada acaba ne yapacaklar, bekliyoruz, izliyoruz." diye konuştu.



