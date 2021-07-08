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Tüketicilerin hayatlarına dokundu, Almanya'dan tam not aldı

Arzum OKKA Grandio Duo Almanya’nın en prestijli test dergilerinden Haus & Garten tarafından Türk Kahve Makinesi kategorisinde şu ana kadar alınan en yüksek nota layık görüldü. Test sonucunda Arzum OKKA Grandio Duo Sehr Gut (çok iyi) 1,3 notunun sahibi oldu.

Tüketicilerin hayatlarına dokundu, Almanya'dan tam not aldı
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Arzum OKKA Grandio Duo, Almanya’nın bağımsız en prestijli ürün test dergilerinden Haus & Garten’ın Türk kahve makineleri arasında yaptığı değerlendirmede Sehr Gut (çok iyi) 1,3 notunu aldı. Haus & Garten tarafından iki ayda bir yayınlanan ürün test ve değerlendirmeleri, sektör otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Haus & Garten’ın testinde ürünler kendi özellikleri ve tüketiciye vadettikleri çerçevesinde, özel laboratuvarlarda, donanımlı mühendislerden oluşan teknik ekipler tarafından değerlendiriliyor. 

“Bu başarı bizi çok gururlandırdı”

Daha önce Arzum OKKA ve OKKA Minio’nun da değerlendirildiği Haus & Garten’da bu kez OKKA Grandio Duo değerlendirmeye alındı. Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Arzum’un 55 yıldır tasarım ve inovasyonu odağına alarak ortaya çıkardığı ürünlerle tüketicilerin hayatlarına dokunduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin öncü markalarından biri olarak dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz. Ödüllerle ve ilklerle özdeşleşmiş Arzum’un global bir marka olması en büyük hayalimiz. OKKA Grandio Duo ürünümüzün uluslararası otoriteler tarafından saygınlığı kabul edilen Haus & Garten’ın testinden yüksek not alması bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Arzum olarak bu başarı bizi çok gururlandırdı. Bundan sonra da teknoloji ve inovasyonu bir arada sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ ile dünyada daha fazla insana Türk kahvesini sevdirmeye devam edeceğiz. Dünyanın her yerindeki kafelerde Türk kahvesini insanlara servis ettirmek ve bunu Arzum OKKA inovasyonları ile yapmak için var gücümüzle çalışacağız.” 

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Anahtar Kelimeler:
Haus & GartenArzum OKKAArzum Okka Grandio
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