“Tüketicinin cebinde 10 milyar lira kalmasını sağladık“ - Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: - "Amacımız tüketici refahına katkı sağlamak. 2014-2016 yılları arasında aldığımız 23 kararı analiz ettik. Tüketicinin cebinde 10 milyar lira kalmasını sağlamışız" - "Rekabeti korumak suretiyle aslında biz iktisadi etkinliği artırmaya çalışıyoruz. Yani kimsenin yan gelip yatmasına izin vermiyoruz. Çünkü rekabetçi ekonominin olduğu bir dünyadayız"

KAYSERİ (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, 2014-2016 döneminde aldıkları 23 kararla tüketicinin cebinde 10 milyar liranın kalmasını sağladıklarını bildirdi.

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen "Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu" konulu konferansın açılışında konuşan Torlak, insanların kullandığı akıllı cihazların dijital ekonomide değişikliklere neden olduğunu söyledi.

İnternette gezerken araştırılan, aranan nesnelerin reklamlarının bilgisayar ekranına geldiğini belirten Torlak, "Sizin ayak izlerinizi takip ederek size özel sunum gerçekleşiyor. Buradan hareketle biz de dijital hayatın içerisinde ister istemez öğrenmemiz, üretmemiz, tüketmemiz belki hoşumuza gitmese de bizi yönlendirmesiyle gerçekleşiyor. Bunun arka planında firmaların ticaretin gerektirdiği kendi ticari amaçlarına uygun karlılıklarını artırma var." ifadelerini kullandı.

Uber uygulamasına da değinen Torlak, "Uber kendi adına satın alınmış taksisi, aracı olmayan dünyanın en büyük taksi kiralama şirketi." dedi.

Uber hakkında tartışmaların olduğunu vurgulayan Torlak, şunları kaydetti:

"Artık kaba bir rekabetin ve mücadelenin çok fayda etmeyeceğini biliyoruz. Uber'in mesela uygulamada olduğu bir yerde sizden her türlü harcamanızı belgelendirmenizi istiyor, gittiğiniz yerde biraz güven problemi hissediyorsunuz ve burada da Uber var. Daha gitmeden 'Ben şu saatten havaalanından çıkacağım, lütfen bana bir araç' diyorsunuz. Bu aracın size plakası bildiriliyor, şoförün ismi bildiriliyor, fatura alırken herhangi bir insani problem yaşamayacağınızı biliyorsunuz, en azından başınıza bir hal geldiğinde 'Ben şu Uber'in taksisindeydim, şoförün ismi buydu, plakası buydu, şuraya giderken şu problemi yaşadım' diyebilme şansınız var. Hepsinden önemlisi ödeyeceğiniz parayı biliyorsunuz."

- "Rekabet güzel bir şey"

Torlak, geleneksel pazarlamanın Türkiye'nin her yerinde olduğunu belirterek, "Rekabet güzel bir şey aslında. Rekabet salt bir yarış değil. Rekabette öne çıkmak bir yere kadar sizi götürür. Çoğu zaman satın aldığımız bir üründe eve döndüğümüzde 'İyi de ben bunu neden aldım, bu kadar para ödedim' diye diye sorguladığımız oluyor." diye konuştu.

Rekabet ortamını korumak için çeşitli çalışmaların yapıldığını anlatan Torlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekabeti korumak suretiyle aslında biz iktisadi etkinliği artırmaya çalışıyoruz. Yani kimsenin yan gelip yatmasına izin vermiyoruz. Çünkü rekabetçi ekonomi ve bir dünyadayız. Sen öyle yaparsan iktisadi etkinliğini koruyamazsın. Biri gelir senin belini büker. Amacımız tüketici refahına katkı sağlamak. 2014-2016 yılları arasında aldığımız 23 kararı analiz ettik. Tüketicinin cebinde 10 milyar lira kalmasını sağlamışız. Çünkü rekabet otoriteleri de sorgulanıyor. Bundan sonra iki yılda bir yapmayı hedeflediğimiz çalışma ile toplumsal refahı artırmaya çalışıyoruz."

Açılış programı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.