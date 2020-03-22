Tüketiciye müjde!.. Kooperatif Market geliyor

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 2017’de ilkini açtığı marketlerin sayısını geçen hafta 70’e ulaştırdı. Kısa sürede İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 22 ile yayılarak, büyüdü. Perakende sektörüne yakın olanlar, zincire özellikle büyükşehirlerde yeni halkalar eklemenin zorluklarını bilir. Doğru lokasyonlardaki mekan kiraları yüksektir. Bu nedenle sektör oyuncuları büyümek için stratejik operasyonlara başvurur. Bunların başında iyi lokasyonlarda olan zincirlere teklif götürmek gelir. Geçmişte A101 Çağrı Semt’leri, ŞOK Onur Ekspres’leri alması bu strateji doğrultusunda gerçekleşmişti. Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın öğrendiğine göre benzer stratejiye Tarım Kredi Kooperatifi de başvurmuş ve Mopaş’ın yedi marketinin yerini devralarak zincirini güçlendirmiş. Bunlardan biri Emaar AVM’nin karşısında bulunan Libadiye diğeri ise Bağdat Caddesi mağazaları.

Çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmayı hedefleyen Birlik, bir yandan zincirine yeni halkalar eklerken diğer yandan da koronavirüsü nedeniyle vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedarikini sağlamak konusunda çalışıyor. Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz, “Yurt genelinde şube sayımızı artırıyoruz. İstanbul’da Kooperatif Market markalı 16 marketimizde üreticiden aldığımız ürünleri tüketici ile buluşturuyoruz. Ülke genelinde doğru lokasyonlarda market açma çalışmalarımız devam ediyor” diyor. Kooperatif, üreticilerin ürünlerinin tüketiciye piyasa değerinde ulaşabilmesi için daha aktif rol alacakmış. Yeni marketler satın alırsa şaşırmayın…PARA DERGİSİ