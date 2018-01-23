DENİZLİ (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, her türlü olumsuzluğa, spekülasyona ve kötü niyetli çabaya rağmen 15 yıldır siyasi istikrarla başarıyla yönetilen Türkiye ekonomisinin rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, "Bu da gösteriyor ki artık eski Türkiye yok. Güçlü, kalkınan, bölgesinin lideri, tüm dünyanın gıptayla baktığı yepyeni bir Türkiye var." dedi.

Özcan, "VakıfBank Anadolu Zirveleri" etkinliği kapsamında geldiği Denizli'de, VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Özcan ve beraberindekiler daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Özcan, burada yaptığı konuşmada, Denizli ekonomisine katma değer sağlamak, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Denizli Sanayi Odası ile bir protokole imza attıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bankamızın mülkiyetinde olan ve toplam büyüklüğü 1 milyon metrekareyi bulan arsamızla ilgili 15 yıldır bekleyen sorunu çok şükür nihayete erdirdik. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Denizli Sanayi Odası Başkanımız Sayın Müjdat Keçeci'nin üstün gayretleriyle bu sorunu çözdük ve parsellerimizi maliyetinin oldukça altında bir fiyattan, Denizli Sanayi Odası aracılığıyla satışa sunuyoruz. Ayrıca bu protokolle birlikte Denizli Sanayi Odası üyelerimizin her türlü finansal ihtiyacını uygun maliyetlerle karşılayacağız. Böylece işlerini büyütmek ya da yeni yatırım yapmak isteyen bölge iş adamları daha cesur adımlarla ilerleyebilecek, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli tüm desteği VakıfBank'tan alabilecekler."

Vizyonlarını, "Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası" olarak belirlediklerini ifade eden Özcan, tüm kesimlerin yanındaki güç olmaya, ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "Denizli'de toplam 2,9 milyar lira nakdi kredi kullandırdık"

Özcan, Denizli'de geçen yılın 9 ayında 282 milyon lirası KGF kapsamında olmak üzere toplam 2,9 milyar lira nakdi kredi kullandırdıklarını söyledi.

VakıfBank olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ve 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Özcan, "Her türlü olumsuzluğa, spekülasyona ve kötü niyetli çabaya rağmen 15 yıldır sürdürülen siyasi istikrarla başarıyla yönetilen Türkiye ekonomisi, rekorlar kırmaya devam etti. Bu da gösteriyor ki artık eski Türkiye yok. Güçlü, kalkınan, bölgesinin lideri, tüm dünyanın gıptayla baktığı yepyeni bir Türkiye var. Biz de VakıfBank olarak yıl sonu bilançomuzu henüz kamuya açıklamamış olmakla birlikte, parlak bir yılı geride bıraktık. 250 milyar lirayı aşan aktif büyüklüğümüz ve geçen yılın sadece 9 ayı sonunda ekonomiye sağladığımız 220 milyar liralık destekle ülkemizin yanındaki güç olmaya devam ettik." diye konuştu.

Uluslararası piyasalardan kaynak transfer etmeye devam ettiklerini belirten Özcan, temin ettikleri uygun maliyetli finansmanın bankalarına ve ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Özcan, "Bu gerçeklik de ülkemiz üzerinde yapılan spekülasyonlara verilen en güzel cevaptır. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibarı güçlüdür, kredibilitesi yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama Birimi"ni hayata geçirdiklerini söyleyen Özcan, bu sayede belediyelere, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine özel bankacılık hizmeti sunduklarını anlattı.

Özcan, uluslararası piyasalardan temin edilen kredilerden yerel yönetimlerin de yararlanmasını sağlayacaklarını, belediyelere önemli destekler vereceklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu da bankaya ait arsayı Denizli'ye kazandırdıkları için Vakıfbank yönetimine teşekkür etti.







