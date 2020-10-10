Tüm dünyaya online defilelerle ulaşacak

2025 yılında 1 milyar dolarlık satışa ulaşarak dünyanın lider modest giyim platformu olmayı hedefleyen Modanisa, Ekim ayı boyunca düzenleyeceği ve toplam 10 milyon takipçili YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarından canlı yayınlayacağı “Fashion Now!” defileleri ile tüm dünyada yüz milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Cirosunun yüzde 80’ini ihracattan elde eden Modanisa, online defilelerin de desteğiyle Türkiye’den 850’yi aşkın markanın 75.000 kadar farklı ürününü tüm dünyada tüketicilerle buluşturmayı kesintisiz sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu olmasının yanı sıra 3 yıldır üst üste Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu olan Modanisa, yine bir ilke imza atarak online defileler ile moda severlerin karşısına sezonun son trend ve yenilikleri ile çıkıyor. Reuters’in hazırladığı Global Islamic Economy Raporu'nda da dünyanın en popüler İslami giyim sitesi olarak yer alan ve pandemi nedeniyle uluslararası sınırlamalara rağmen 140 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yapılamaz denileni başaran Modanisa, bu kez de düzenleyeceği online defileler ile koleksiyonlarını tüm dünyadan milyonlarca moda tutkununun ayağına getiriyor.

Modanisa, “Fashion Now” (Moda Şimdi) sloganı ile Ekim ayı boyunca Cuma günleri 3 farklı konseptte online canlı podyum defileleri ile Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonunun tanıtımını yapacak. 9-16 ve 23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek defileler Modanisa’nın 10 milyonu aşkın takipçisi olan YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak.Moda tutkunları defileler için canlı yayınlarda buluşurken, Türkiye’den ve uluslararıs influencer’lar ile aktiviteler gerçekleştirilecek ve diğer Modanisa hesaplarında influencer’lar ile bağlantılar kurulacak. Büyüleyici renkleri ve çizgileriyle Modanisa Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nun sergileneceği online “Fashion Now” defile serisinin Türkiye ve dünyadan milyonlarca kişinin izlemesi bekleniyor.

Modanisa’nın, kadının kendisinden, kendi düşünce, ihtiyaç ve inancından vazgeçmeden hayattan daha fazla pay alması gerektiğine inandığını belirten Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Kerim Türe, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “İnancı ne olursa olsun, her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı var diye düşündük. Rotamızı, ilk günden bugüne müşterilerimizin ihtiyaçları belirledi. İstanbul doğumlu, 5 kıtadan 140 ülkeye e-ihracat yapan ve tüm dünyada bilinirliği olan bir marka olarak, aynı anda tüm dünyaya seslenebileceğimiz online defileler yapmaktaki amacımız; “Her kadının kendini güzel ve şık hissetmeye hakkı vardır; pandemi döneminde bile” anlayışıyla sezonun son trend ve yenilikleri ile modasever kadınların karşısına çıkmak ve ona şıklık ve zarafet vadeden seçenekleri sunmak."

Dünyada milyonlarca kadının dijital platformlar üzerinden izlemesi beklenen Fashion Now defileleri ile ilk küresel Türk moda markası olma hedefi yolunda dikkat çeken bir adım atacak olan Modanisa, toplam cirosu içerisinde ihracat payı yüzde 80 seviyesinde. Markanın 2025 hedefi ise 1 milyar dolarlık satışa ulaşarak, dünyanın lider modest giyim platformu olmak. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Bahasa dillerinde hizmet veren ve dünyada aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde modest modayı takip eden ziyaretçiye ulaşan Modanisa, modest giyim alanında milyonlarca takipçisi olan uluslararası influencer’ların da katılımıyla gerçekleştireceği “Fashion Now” online defileler ile bu sayıyı önemli ölçüde yükseltmeyi hedefliyor. Modanisa’nın bu adımı, modest giyimde dünya markası olma yolunda dikkat çeken bir uygulama olarak değerlendiriliyor.