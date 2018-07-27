"Tüm ekonomik sorunlarımızın temel çözümü ihracattır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu belirterek, "Formül çok basit; harcadığımızdan daha fazla kazanacağız." ifadesini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftalarda açıklanan ödemeler dengesi verileri ve hizmet ihracatındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk 5 ayında cari açığın 27,7 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, "Cari açık konusu ülkemizin önemli sorunlarından birisi. Bu çözülemeyecek bir sorun değil elbette, özel sektörümüzün gayretleri ve hükümetimizin destekleri ile bu cari açığı azaltacak güce sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cari açığın, hatta tüm ekonomik sorunların temel çözümünün ihracat olduğunu vurgulayan Gülle, "Cari açığı kapatabilmenin formülü çok basit; harcadığımızdan daha fazla kazanacağız. Hem mal hem de hizmet ihracatını artırabilirsek bu konuda mesafe kaydedebiliriz. Bugün ekonomide 2023 hedeflerine ulaşabilmemizin tek yolunun ihracat olduğu artık herkesin malumu. TİM başkanlığına aday olduğumda koyduğum ilk hedeflerden biri dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelebilmekti. 'Bu ülke aldığından daha fazlasını ihraç etmeli, açık vermemeli, açığın finansmanı ile uğraşmamalı' dedik." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için öncelikle mal ihracatını ithalatın üzerine taşıyacak projeler geliştirilmesi gerektiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatımızı artırırken, ithalatımızı da kontrol altına almak durumundayız. Bunun yanında, en az mal ihracatı kadar hizmet ihracatı da son derece önemli. Son açıklanan ödemeler dengesi verilerinde hizmetler dengesi yılın ilk 5 ayında 6,3 milyar dolar fazla verdi. Yani mal ticaretinde ithalatımız ihracatımızın önünde giderken, hizmet ticaretinde bu yılın ocak-mayıs döneminde 9,5 milyar dolar ithalata karşılık 16 milyar dolara yakın hizmet ihracatımız var. Bu dönemde tam 4 ayda yüzde 65’in üstünde artış yakaladık. Güçlü olduğumuz bu alanda pastadan daha fazla pay almalıyız. 2018’in başından beri özellikle taşımacılık ve turizmde ciddi artışlar yaşıyoruz. Turizm gelirleri 5 aydır yüzde 30 civarında artıyor. Taşımacılık da ciddi bir yükseliş gösteriyor. Bu performansı sürekli hale getirmemiz gerek."

Gülle, hizmet ihracatına TİM olarak ayrı bir önem verdiklerini, nisanda Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulduğunu, artık hizmet ihracatının tek bir çatı altında toplandığını bildirdi.

Turizm, taşımacılık ve eğitim gibi farklı alanlarda oluşturdukları alt kurullar sayesinde çok verimli çalışmalar ortaya koyacaklarını belirten Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yanında, hizmet ihracatımızda başarılı firmalarımızı ortaya çıkarmak ve ülkemizin bu alandaki potansiyelini sergileyebilmek için 2016 yılında '2015 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' çalışması başlattık. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz törende başarılı firmalarımız ödüllerini son Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın ve bakanlarımızın ellerinden aldılar. Şu an 3. yılında, 2017 araştırmamız başlamış durumda. Yurt dışına hizmet ihraç eden tüm firmalarımızı bu araştırmaya katılmaya davet ediyorum. Hizmet ihracatçısı firmalar 'Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden kayıt yaptırarak sıralamada yer alma şansına sahip."





- Hizmet ihracatının devleri yeni kabinede





İsmail Gülle, yeni kabinede, hizmet ihracatının devleri arasında yer alan sektörlerde önemli başarılara imza atan bakanların yer almasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Gülle, "İhracat potansiyelimizin açığa çıkarılmasında bakanlarımızın büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, Türk turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Etstur’un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geliyor. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk TED Üniversitesi’nin yanı sıra çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirmiş durumda. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı ile Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığı gibi görevleri üstlendi. Bu anlamda sayın bakanlarımızın 2023 için hedeflediğimiz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşma noktasında tüm hizmet ihracatçılarına liderlik yapacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.