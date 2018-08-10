Tüm hisseleri aldı

Tüm hisseleri aldı



Hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından Giovane Gentile’nin geçmişi 1980’li yıllara dayanıyor. Ecem Tekstil’in 1984 yılında Beşiktaş’ta küçük bir mağazada temellerini attığı bu marka, bugün sadece Türkiye’de değil, başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde de geniş bir tüketici kitlesine sahip. Ürün gamında takım elbiseden pantolona, trikodan gömleğe onlarca farklı giysinin bulunduğu marka, geniş aksesuar koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Türkiye’de yaklaşık 35 mağazası bulunan firmanın yurtdışında ise franchising sistemiyle açılmış 20’nin üzerinde mağazası var. Ayrıca birçok ülkede de corner’ları bulunuyor. Giovane Gentile markası, Cemal Şenoğlu ve Cüneyt Mutkan olmak üzere iki ortağa aitti. Aitti diyoruz çünkü bu ortaklık bozulmuş. Arkadaşımız Özbey Men’in öğrendiğine göre Cüneyt Mutkan hisselerinin tamamını şirketin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Cemal Şenoğlu’na devretmiş. Hazır giyim sektörünün köklü şirketlerinden UKİ ve gömlek üreticisi Abbate’de pazarlama konusunda üst düzey yöneticilik yaparak bu sektöre adım atan Mutkan’ın, Giovane Gentile’nin büyümesinde önemli çabaları olmuştu. Yine duyduğumuza göre hazır giyim sektöründen çekilen Mutkan, doğal yaşam alanına yatırım yapmayı planlıyormuş.



GIOVANE GENTILE ( PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR)

