Tüm zamanların rekorunu kırdı ihracatta yenilik yılını başlattı

2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2019 yılı hedefleri hakkında bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle “2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağız ve hatta aşacağız. Geçtiğimiz yıl mal ihracatında yakaladığımız ivmeyi koruyarak hizmet ihracatı, transit ticaret, ihracatta dijitalleşme ve e-ihracat gibi kritik başlıkları üzerine eğilecek ihracatta yenilikler gerçekleştireceğiz. TİM olarak ihracatta 2019 yılı hedefimizi ‘İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı’ olarak belirledik” diye konuştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşan ihracatçılar, 2018 yılı tamamında 168,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Böylece; 2018 yılının 10 ayında ihracatta aylık rekorlara imza atılmış oldu.

Ankara’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte aralık ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2017 yılı sonunda “2018 yılı İhracatta Rekorlar yılı olacak” demiştik. Çok şükür ihracatçılarımızla birlikte sözümüzü tuttuk. 2018’i rekorlarla kapattık. İnşallah bu yıl “Yeni Ekonomi Programı”ndaki 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını da yakalayacağız ve hatta aşacağız. Geçtiğimiz yıl mal ihracatında yakaladığımız ivmeyi koruyarak hizmet ihracatı, transit ticaret, ihracatta dijitalleşme ve e-ihracat gibi kritik başlıkları üzerine eğilecek ihracatta yenilikler gerçekleştireceğiz. TİM olarak ihracatta 2019 yılı hedefimizi “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı” olarak belirledik” dedi.

Mevcut küresel gelişmelere bakıldığında, 2019 yılının yükselen korumacı politikalar ve zorlaşan rekabet koşullarına bağlı olarak daha da sert geçeceğini belirten Gülle, şöyle devam etti: “2019 için, ihracat ailesi olarak öncelikli olarak izleyeceğimiz gelişmeler, Ticaret Savaşları, Brexit, AB’nin ekonomik aktivitesi ve dış talebi ile hedef ülkelerimiz olan Rusya, Hindistan, Meksika ve Çin pazarlarındaki gelişmeler olacak. Bunun yanı sıra, dünyanın önce gelen merkez bankalarının kararlarını yakından izleyerek ülkelerin para birimlerinin değerlerine olası etkilerini de dikkatle takip edeceğiz. 2019 yılında sadece ekonomik ve ticari değil siyasi ve jeopolitik risklerin de ön planda olacağının farkındayız. Bu risklerin Türkiye’nin ihracatına etkisini en aza indirmek ve 2018’deki başarımızı sürdürmek adına, 2019 yılına yeni stratejiler ile girmeliyiz dedik. Bu çerçevede yaptığımız çalışmayı 2 hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. 4 ana başlıkta ülkemiz ihracatına yönelik bir İhracat Raporu yayınlayacak, her çeyrekte raporu değerlendirerek güncelleyeceğiz.”

Gülle: “Hükümetimiz her daim ihracatçımızın yanında oldu”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajlara da değinen Gülle “24 Haziran tarihinde, Cumhuriyetimiz için devrim niteliğinde olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine resmen geçtik. Bakanlıklarımızın yapılarında ve sayılarında kritik önemde değişiklikler gerçekleşti. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı sisteminin, hızlı karar alma ve bürokrasinin azaltılması konularında, ne kadar etkin sonuçlara ulaştığını hep birlikte görüyoruz. Nitekim, yaşadığımız ekonomik saldırılardan, ticaret savaşlarına, Suriye’de devam eden kaostan, Brexit konusuna kadar atılan her adımda hızlı neticeler alındı. TİM olarak bizler, malumlarınız üzere, ihracatçılarımız ile Hükümetimiz arasında köprü görevi üstleniyoruz. Şunu içtenlikle söyleyebilirim. Yeni Ekonomi Programından, Enflasyonla Topyekün Mücadele’ye, istihdam seferberliğinden, 100 günlük eylem planlarına kadar tüm program ve planlarda Hükümetimiz ihracatımıza ve ihracatçımıza her zaman özel bir yer ayırdı. İhracatçımıza duyduğu güveni her daim vurguladı. İlettiğimiz talepleri bir bir dinleyip, ihracatın nitelik ve nicelik olarak artmasına, her zaman destek oldu. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize tekrar şükranlarımı sunmak isterim” dedi.

TİM Başkanı Gülle, sigorta prim teşviki ve asgari ücret desteği, dahilde işleme izin belgeleri, finansman konuları, KGF ve Eximbank, gümrüklerde elektronik işlemler, elektrik ve doğalgaz indirimleri ile yeşil pasaport konularında ihracatçıların taleplerini Ticaret Bakanı Pekcan’a aktardı.

2018 başarılarla dolu bir yıl oldu

2018 yılında çok önemli başarılara imza atıldığını kaydeden Gülle “Bu yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 39’a çıktı. Listeye yeni giren ülkeler İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya oldu. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı 17’ye yükseldi. 2017’ye ilaveten Eskişehir ve Kahramanmaraş illerimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Sektörlere baktığımızda, bu yıl 23 sektörümüzün 1 milyar dolar ihracatı aştığını görüyoruz. Firma sayısına baktığımızda 15.743 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi. Diğer taraftan; 10 sektörümüz bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Çelik sektörü yüzde 36, Mücevher yüzde 35, Zeytin ve Zeytinyağı yüzde 24, Makine sektörü de yüzde 20 ile ihracatta en çok artış kaydeden sektörler oldu” dedi.

Aralık ayı ihracat verileri

Aralık’ta 2,5 milyar dolarla yine Otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 1 milyar 514 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve 1 milyar 462 milyon dolarla Çelik sektörü takip etti.

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise, birinci sırada yüzde 47,6 pay ile Avrupa Birliği yer aldı. AB’ye ihracat Aralık’ta 6,5 milyar dolar oldu.

İhracat artış oranında öne çıkan ülkeler yüzde 142 ihracat artışıyla Libya, yüzde 89 artışla Hong Kong ve yüzde 71 artışla Meksika oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ihracat miktar bazında yüzde 17 artış gösterdi, 11,8 milyon tona ulaştı. TL ile ihracat ise 4 milyar TL’ye ulaştı. TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 172 oldu.