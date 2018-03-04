TÜMSİAD Akdeniz Bölgesine Çıkarma Yaptı

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), 2017 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2018 yılı bölge eylem planlarını istişare etmek üzere TÜMSİAD Akdeniz Bölge Toplantısını gerçekleştirdi.

TÜMSİAD açıklamasına göre, 3 Mart Cumartesi günü Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin, Burdur, Hatay, Isparta, Osmaniye, Kozan şube başkan ve komisyon üyeleri ve misafir olarak da Muğla şube başkan ve üyeleri katıldı. Program öncesinde 2 Mart Cuma günü TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Akdeniz Bölge Başkanı İbrahim Alimoğlu, Genel Sekreter Osman Kapıcıoğlu ve Antalya Şube Başkanı Mesut Menzilcioğlu TÜMSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Antalya Valisi Munir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Açılış töreninin ardından programa katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ile birlikte 50 üye firmanın stant açtığı ve ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği fuar alanını gezdi. Programın devamında da proje yatırım, kurumsal organizasyon, sektör ve eğitim konularında çalışmaların yapıldığı toplantılar gerçekleştirildi. Sonrasında TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gilan Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Muharrem Geylan, Markalaşma ve Marka İnşası konferansını verdi.

Akdeniz bölge toplantısında konuşma yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Akdeniz’in her zaman ticari, siyasi ve jeolopolitik anlamda ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Bölgenin toplam GSMH’ye katkısının yüzde 10 civarında olduğunu belirten Doğan, "Bölgede kurulan petrol ve doğalgaz boru hatları, Orta Doğu ile deniz bağlantısının bulunması ve bölge ticareti açısından Mersin ve İskenderun limanları, turizm açısından da Alanya ve Antalya limanları, bölgenin önemini daha da artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özellikle Akdeniz bölgesi için yenilenebilir enerji kaynakları konusu üzerinde durduklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Bölgenin vizyonu olan ‘Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü, istihdam ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi olmak’ inancını benimseyerek, bizler de TÜMSİAD olarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak fuarlar, alım heyetleri, iş seyahatleri ve çalıştaylar düzenlemekteyiz. Ayrıca bölgede ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi, yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi, ara elemanların yetiştirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi konusunda üyelerimizle ve komisyon başkanlarımızla çalışmalar yürütmekteyiz."