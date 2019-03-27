TUNCELİ (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, "Tunceli'de hesaba hiç gerek yok. Yıl 2002 Tunceli'de İŞKUR İl Müdürlüğü var ve istihdam rakamımız sıfır. Kadın, genç, engelli istihdamı sıfır. Yıl 2018 bin 262 kişi bu şehirde istihdam ediliyor. Demek ki bin 262 kat istihdamımızı artırmışız." dedi.

Uzunkaya, Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi ve İŞKUR Tunceli İl Müdürlüğünce düzenlenen "Kariyer ve Girişimcilik Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını anımsattı.

Hedefin 1,5 milyon insana iş vermek olduğunu belirten Uzunkaya, "Elbette inanılması zor bir rakamdı, bir yıl içinde 1,5 milyon istihdam gerçekleştireceksiniz. Tüm Avrupa 28 ülkenin 1 milyon istihdamı gerçekleştiremediği noktada bir ülke tek başına 1,5 milyon istihdamı hem de böylesi zor bir süreçte, inanılması güç bir rakamdı ama bu millet inanınca ve karar verince neler yapabileceğinin ifadesidir 2017 yılı." diye konuştu.

Uzunkaya, 1946 yılında kurulan Türkiye İş Kurumunun 2002 yılında sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirdiğine işaret ederek, başlatılan istihdam seferberliğiyle sadece 2017 yılında 1 milyon 57 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Geçen yıl bu sayının daha da artığını ve istihdamın özel sektör tarafından yapıldığını vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Biz istihdam dediğimiz zaman bu rakamlar içerisinde üniversitelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına vermiş olduğumuz Toplum Yararına Programlarda çalışan sayıları da bu rakamlara dahil değil. Biz istihdam dediğimizde şunu anlıyoruz; işverenimiz yani Türkiye'nin gerçek kalkınmasının unsuru ve gücü olan iş adamlarımızın, işverenlerimizin aradığı nitelikte ve vasıftaki insanları yetiştirerek yani eşleştirme görevini yapmaktır. Dünyanın her yerinde kamu kurumları istihdam kurumları eşleştirmeyi yapar."

- "Tunceli'de istihdam bin 262 kat arttı"

Uzunkaya, Tunceli'de İŞKUR'un iş eşleştirmeleri yapmaya devam ettiğini belirterek, gençlerin İŞKUR İl Müdürlüğü ile istişare halinde olması gerektiğini aktardı.

Son 15 yılda Türkiye'de istihdam oranının 40 kat arttığını vurgulayan Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Tunceli'de hesaba hiç gerek yok. Yıl 2002, Tunceli'de İŞKUR İl Müdürlüğü var ve istihdam rakamımız sıfır. Kadın, genç, engelli istihdamı sıfır. Yıl 2018, bin 262 kişi bu şehirde istihdam ediliyor. Demek ki bin 262 kat istihdamımızı artırmışız. Kadın istihdamımız 546. Çok önemli ve Tunceli'yi, Tuncelili işverenlerimizi, iş gücü piyasamızı tebrik ediyoruz. Türkiye'de en yüksek oranda kadınların iş gücü piyasasında yer aldığı ve istihdam edildiği bir ildir Tunceli'miz."

Uzunkaya, gençlere İŞKUR İl Müdürlükleriyle irtibat halinde olmalarını tavsiye ederek, İŞKUR İl Müdürlüğünün 2018 yılında Tunceli'de 191 üniversite mezunu genci işe yerleştirdiğini belirtti.

Uzunkaya'nın konuşmasının ardından programa Almanya'dan davet edilen Tuncelili iş adamı Turabi Yıldız, Tuncelili milli futbolcu Sinan Kaloğlu kendi hayat hikayeleri ve başarılarını, kişisel gelişim uzmanı Haluk Tatar ve iş ve meslek danışmanı Erdinç Yıldırım da öğrencilere başarılı bir gelecek için yapılması gerekenleri anlattı.

Tunceli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.



