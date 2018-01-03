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Tünektepe teleferiğini 350 bin kişi kullandı

- Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 14 milyon liraya mal olan Tünektepe teleferik hattıyla bir yılda 350 bin kişi zirveye taşındı

Tünektepe teleferiğini 350 bin kişi kullandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 14 milyon liraya mal olan Tünektepe teleferiğini bir yılda 350 bin kişi kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sarısu mevkisinde 14 milyon 694 bin 818 liraya yaptırılan ve resmi açılışı 11 Şubat 2017'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen teleferiğe, ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Plajlardan 650 rakımlı Tünektepe'ye 9 dakikada ulaşılabilen ziyaretçiler, bin 706 metre uzunluğundaki teleferik hattını kullanarak, dağın zirvesinden kenti kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tünektepe Teleferik ile 2017'de 350 bin ziyaretçi zirveye taşındı. 36 kabinle hizmet veren teleferik, saatte bin 200 kişiyi taşıyabiliyor.

"Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganıyla hizmete sunulan teleferik, Antalya'nın yeni cazibe merkezi haline geldi. Yaklaşık 9 dakikada 650 metre rakımdaki Tünektepe'ye ulaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kenti, denizi ve ormanı izleme fırsatı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiTünektepeZiyaretçi
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