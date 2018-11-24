Tunus'ta 2019 bütçe tasarısı görüşmeleri başladı

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, 2019 mali yıl ve bütçe tasarılarında önceliklerinin zamlara çözüm bulunması ve yeni vergiler getirilmemesi olacağını söyledi.

2019 mali yıl ve bütçe tasarılarının görüşülmesi, ülkede maaşlara zam talebiyle genel grevlerin yapıldığı bir dönemde başladı. Parlamentoda düzenlenen oturumda konuşan Şahid, söz konusu tasarılarda, fiyat artışları, halkın alım gücünün düşmesi, sağlık, ulaştırma, konut ve işsizlik sorunlarına çözüm bulunması ve ulusal kalkınma, yoksul aileler, istihdam ve gençlere öncelik verileceğini ifade etti.

Orta ve dar gelirli sınıfın alım gücünü korumak ve fiyat artışlarını kontrol altına almak için çalışacaklarını dile getiren Şahid, bu bağlamda Fiyat Kontrolü Ulusal Komitesi'nin yeniden aktif hale getirilmesi ve mali denetim ekiplerinin çalışmalarının desteklenmesine karar verdiklerini aktardı.

Şahid, hükümetin 2018 bütçesine kıyasla 2019 bütçesinde sosyal kalemlere 344 milyon dolar ek kaynak tahsis ettiğini vurguladı.

Parlamentoda bugün başlayan bütçe görüşmelerinin Tunus anayasasına göre 10 Aralık'a kadar sonuçlanması ve tasarıların onaylanması gerekiyor.

2019 Tunus bütçesinin, geçen yıla oranla yüzde 8,5'luk bir artışla 40,8 milyar dinar (yaklaşık 14,5 milyar dolar) olacağı tahmin ediliyor.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), 17 Ocak'ta ülke genelinde kamu kurumları düzeyinde "maaşlara zam" talebiyle genel greve gidileceğini duyurmuştu.

UGTT'nin çağrısıyla 24 Ekim'de yapılması planlanan grev, kamudaki işçilere zam konusunda Başbakan Yusuf Şahid'le varılan anlaşmanın ardından iptal edilmiş, 22 Kasım'da ise 700 bin kişinin katılımıyla "maaşlara zam" talebiyle tüm kamu kurumlarında greve gidilmişti.