Tunus'ta ekonomik durum

TUNUS (AA) - Tunus'ta 2017'nin ilk altı ayında kalkınma oranı yüzde 1,9 oldu.

Yatırım ve Kalkınma Bakanı Fadıl Abdulkafi, ülkede yılın ilk yarısında büyüme oranının yüzde 1,9 olarak gerçekleştiğini, 2017 yılı için ekonomide planlanan yüzde 2,5'luk büyüme hızının imkan dahilinde olduğunu söyledi.

Başkentte düzenlenen "Tunus'ta ilk altı ayda yatırım ve kalkınma endeksi değerlendirmeleri" adlı basın toplantısında konuşan Abdulkafi, ülkede yabancı şirketlerin çoğunun çalışmalarını genişletme yoluna gittiklerini bu da Tunus'un rekabet ve ihracat imkanlarına delil olduğunu belirtti.

Basın toplantısında söz alan Tunus İstatistik Kurumu Başkanı Hadi Saidi ise, gelişme oranındaki iyileşmenin tarım sektöründen kaynaklandığını ifade ederek, ülke ekonomisinde yüzde 10 paya sahip tarımın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 artış gösterdiğini aktardı.

Saidi, yılın ikinci çeyreğinde hizmet sektöründeki kalkınma oranının yüzde 4,2'yi gördüğünü, bunun taşımacılık ve mali hizmet sektöründeki gelişmeyle doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

Kalkınmanın işsizlik oranlarına olumlu yansıdığına dikkati çeken Saidi, "İşsizlik oranı yüzde 15,3'lerde istikrar buldu." dedi.

Tunus Yatırım Ajansı Başkanı Halil Abidi de yılın ilk yarısında enerji sektöründe yüzde 53, sanayide yüzde 39, hizmet sektöründe yüzde 8'lik artışlar kaydedildiğini söyledi.

Abidi, ilk altı ayda gelen yabancı yatırımlarla 3 bin 800 kişilik istihdam sağlandığını, yıl sonuna dek ülkeye 1 milyar dolardan fazla yatırımın gelmesinin beklendiğini vurguladı.