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Tunus'un dış ticaret açığı 5 milyar dolar

TUNUS (AA) - Tunus'ta dış ticaret açığı yılın ilk üç çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyar dolar artarak 5 milyar dolara ulaştı.Tunus İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin 2018'in ilk üç...

Tunus'un dış ticaret açığı 5 milyar dolar
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TUNUS (AA) - Tunus'ta dış ticaret açığı yılın ilk üç çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 1 milyar dolar artarak 5 milyar dolara ulaştı.

Tunus İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin 2018'in ilk üç çeyreğindeki dış ticaret açığı 5 milyar oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 4 milyar dolar olan ticaret açığının bu yıl 1 milyar dolar arttığına dikkat çekilen raporda, Çin'le ticaret açığının 1,4 milyar dolara yükseldiği vurgulandı.

Raporda ayrıca, "İtalya ile 746 milyon dolar, Türkiye ile 570 milyon dolar, Cezayir ile 452 milyon dolar, Rusya ile 351 milyon dolar ticaret açığı" oluştuğu bilgisine yer verildi.

Ülke ihracatının 2018'in ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttığı belirtilen raporda, aynı aylarda ithalatın da yüzde 21 artış gösterdiği kaydedildi. Buna göre Tunus, 2018'in ilk üç çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, 15,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Raporda, tüm sektörlerde olmak üzere yüzde 19,8'lik bir ihracat artışı sağlanmasına karşı ülkenin temel ihraç ürünlerinden fosfat satışlarında 7,8'lik düşüş gözlendiği duyuruldu.

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