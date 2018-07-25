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TÜPRAŞ Londra'da ticaret ofisi açıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da ofis açacağı bildirildi.TÜPRAŞ...

TÜPRAŞ Londra'da ticaret ofisi açıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ), ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da ofis açacağı bildirildi.

TÜPRAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret (trading) yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞTürkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ)
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