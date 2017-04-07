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TÜPRAŞ yönetim kurulu belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ömer Koç'un seçildiği bildirildi.TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 29 Mart'ta gerçekleştirilen...

TÜPRAŞ yönetim kurulu belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ömer Koç'un seçildiği bildirildi.

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 29 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısından sonra, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ömer Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Yıldırım Ali Koç'un getirildiği belirtildi.

Şirketin yönetim kurulu yürütme komitesinin 6 üyeden oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütme komitesinin kendi üyeleri arasından bir başkan belirlemesine ve üyeliklerine Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Temel Kamil Atay, Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine, denetimden sorumlu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Kutsan Çelebican'ın, üyeliğine Osman Mete Altan'ın getirilmesine, risk yönetim komitesinin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Gökçe Bayındır'ın, üyeliğine Temel Kamil Atay'ın getirilmesine, kurumsal yönetim komitesinin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Kutsan Çelebican'ın, üyeliklerine Yağız Eyüboğlu'nun ve Doğan Korkmaz'ın getirilmesine karar verilmiştir."

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Ali KoçKomiteMehmet Ömer KoçTÜPRAŞ
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