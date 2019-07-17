Tüpraş'tan petrol endüstrisine katkı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş), ortakları arasında yer aldığı "BiZeolCat" Ar-Ge projesinin, Avrupa'nın önemli araştırma ve inovasyon programlarından Horizon2020 Programının "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, Tüpraş'ın da ortaklarından biri olduğu, 9 farklı ülkeden 13 kuruluşun katılımıyla hayata geçecek olan BiZeolCat (Bifunctional Zeolite Based Catalysts And Innovative Process for Sustainable Hydrocarbon Transformation) projesi, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon2020 Programı, "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenecek.

Tüpraş'ın petrol endüstrisine katkıda bulunacağı proje kapsamında, propilen, bütadien, benzen gibi değerli petrokimya ham maddelerinin daha verimli şekilde üretilmesini sağlayacak yenilikçi süreç ve teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu sayede petrokimya üretim süreçlerinde mevcut teknolojilere göre daha düşük sera gazı salınımı, daha az enerji kullanımı ve daha düşük yatırım maliyetleri sağlanması amaçlanıyor.

Projeye katkıda bulunarak petrol endüstrisinin daha sürdürülebilir hale getirilmesine destek olmayı hedefleyen Tüpraş, proje kapsamında katalizör geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek.

Tüpraş aynı zamanda Ar-Ge laboratuvarında bulunan reaktör sistemleriyle proje kapsamında geliştirilecek yöntemlerin, pilot ölçekli performans testlerini de gerçekleştirecek.

Yüzde 100'ü Avrupa Birliği tarafından destekli olmak üzere, proje kapsamında Tüpraş'a ayrılan bütçe 440 bin avro olup, projenin toplam 6 milyon 570 bin avro bütçesi bulunuyor.

Türkiye, İspanya, Norveç, Hollanda, Fransa, Slovenya, İsveç, Belçika ve İtalya'dan kuruluşların ortaklığında hayata geçirilen ve 1 Ocak 2019'da başlayan projenin 4 yıl sürmesi ve 1 Ocak 2023'te tamamlanması planlanıyor.



