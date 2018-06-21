Turcas Petrol AŞ Genel Kurul Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Turcas Petrol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Erdal Aksoy getirildi.

Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen genel kurulu toplantısında 2017 yılına ilişkin mali konular da görüşüldü.

Turcas Petrol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Erdal Aksoy seçildi.

Aksoy, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, şirket olarak Türkiye'nin gücüne güvendiklerini belirtti.

Şirketin giderek önem kazanan elektrik teknolojileri alanında önemli çalışmalar yapmaya hazırlandığını ifade eden Aksoy, "Teknoloji umduğumuzdan çok daha hızlı gelişiyor. Bu konuyu ortağımız Shell ile değerlendiriyoruz. Çok ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'de teknolojiyi dünya çapında en iyi takip eden şirketlerden biri olacağız." dedi.



Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy da şirketin petrolün yanı sıra elektrik sektöründe de ciddi hizmetler verdiğini aktardı. Aksoy, şunları kaydetti:

"2006'da Shell ile birleşmemizden beri petrolü elektrikle çeşitlendirme stratejisini güttük. Bu doğrultuda Denizli'deki 800 megavat doğalgaz santralini kurduk. Ayrıca, 6 ay önce de Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Santrali'ni devreye aldık. Esasında tam 12 yıldır dünya genelinde elektriğin bir şekilde petrolü ikame edebileceği ve onun tahtına aday olabileceği öngörüsüyle elektrik sektörüne yatırım yaptık. Bugün bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz."