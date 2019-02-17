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TÜREB Başkanı Ataseven AA Enerji Masası'na konuk olacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi...

TÜREB Başkanı Ataseven AA Enerji Masası'na konuk olacak
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Ataseven'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

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TÜREB Başkanı Mustafa Serdar AtasevenTUREBRüzgar EnerjisiEnerji Masası
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