Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Ataseven'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.
TÜREB Başkanı Ataseven AA Enerji Masası'na konuk olacak
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi...
17 Şubat 2019 Pazar 09:58
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.