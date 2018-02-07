TÜREB Başkanı Ataseven:

ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, rüzgar enerjisinde ülkenin toplam kurulu gücünün geçen yıl 766 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla 6 bin 872 megavata ulaştığını söyledi.

Ataseven, TÜREB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu'nu ve sektörün beklentilerini değerlendirdi.

İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yaklaşık yüzde 80'inin belli bölgelerde yoğunlaştığını anlatan Ataseven, şöyle konuştu:

"İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu güç bakımından yaklaşık yüzde 80’i Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor. Ancak Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) Aralık ayındaki yarışmalarıyla beraber ikincil rüzgar potansiyeline sahip yerler de rüzgar enerjisi açısından değerlendirilmeye başlıyor. Rüzgar enerjisinde, il bazındaki sıralamada şu anda İzmir bin 331,5 megavatla birinci konumda bulunuyor. Balıkesir bin 69 megavatla ikinci, Manisa 659,9 megavatla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü geçen yıl 766 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla toplamda 6 bin 872 megavata ulaştı. Şimdi orta ve uzun vadede TEİAŞ'ın geçen yıl sonuçlanan kapasite tahsis ihaleleri ile İç Anadolu'da da artık daha fazla santral göreceğiz. Hatta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri bile rüzgar enerjisine yönelecek."

İnşaat halindeki RES'lerin 552,78 megavata ulaştığını da aktaran Ataseven, "Söz konusu santrallerden 178,7 megavatının İç Anadolu, 173,4 megavatının Ege, 116,1 megavatının ise Marmara Bölgesinde 3 - 4 yıllık süreçte devreye alınması beklediklerini ifade etti.

Ataseven, 2020 yılında uygulaması sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması(YEKDEM) mevzuatıyla ilgili olarak, 2018 yılının ilk çeyreğinde belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkati çekerek, rüzgarda ikinci YEKA ihalesi ön şartların en kısa sürede duyurulması gerektiğini söyledi.

- "Türbin fabrikası İzmir çevresinde kurulabilir"

Geçen yıl ağustos ayında sonuçlanan Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde kazanan konsorsiyumdan Siemens - Gamesa'nın rüzgar fabrikasını Ege bölgesinde kurulabileceğine yönelik işaretler alındığını anlatan Ataseven, "İzmir ve çevresindeki illerde ilgili şirket temsilcilerinin sanayicilerle görüştüğünü biliyoruz. Büyük ihtimalle Siemens - Gamesa YEKA rüzgar türbin fabrikasını Ege bölgesinde kurabilir." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gerçekleştirilen bin megavatlık rüzgar enerjisi YEKA ihalesinde, kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens - Gamesa ile Türkerler ve Kalyon Enerji'nin yer aldığı konsorsiyum vermişti.









