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TÜREB'de bayrak değişimi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Yıldırım'ın getirildiği bildirildi.

TÜREB'de bayrak değişimi
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TÜREB'den yapılan açıklamada, üç yıllık yeni dönemde, Ar-Ge, yerlilik ve yatırımların sürdürülmesi, hibrit santraller, enerji depolama gibi konuların yeni yönetim tarafından gündeme alındığı belirtildi.

Görüşlerine yer verilen Hakan Yıldırım da TÜREB'e başkan olarak hizmet etme fırsatının büyük bir onur olduğunu belirterek, "TÜREB eski Başkanı Sayın Mustafa Serdar Ataseven'den bayrağı devralmaktan kıvanç duyuyorum ve devam eden başarımıza olumlu katkılarda bulunmak için sabırsızlanıyorum. Yönetim Kurulumuzun etkileyici üyeleri, özverili personelimiz ve başarımız için çok önemli olacak olan TÜREB üyelerimiz ile birlikte yapacağımız çalışmaları dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerine sahip olan Yıldırım, çalışma hayatına Aselsan'da başladı ve Gama Holding, Siemens gibi şirketlerde devam etti.

Yıldırım, Ekim 2018'den bu yana Kalyon Enerji Yatırım AŞ’de Üst Yönetici (CEO) olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Enerji Is Konseyi Başkanlığını da yürüten Yıldırım, evli ve iki çocuk babası.

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