TOKAT (AA) - Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Turhal Şeker Fabrikası, tarihi misyonu olan ve sektörde öğretmen olarak değerlendirilen bir fabrika. Bu nedenle eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Turhal Şeker'in 84 yıl önceki ruhunu canlandıracağız." dedi.

Akay, fabrika binasında düzenlediği basın toplantısında, Turhal Şeker Fabrikası bünyesinde memur olarak 1 kişi, işçi olarak da 17 kişi ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Fabrikayı çalıştırmak için aldıklarını, başka bir niyetleri bulunmadığını anlatann Akay, bunun için de Turhal ve bölgenin deneyimli insanlarına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Fabrika bünyesindeki işçilerin büyük çoğunluğunun kendileri ile devam etmek istemediğini dile getiren Akay, "302 kişiden 18 kişi ile sözleşme imzaladık. Fabrikanın çalışabilmesi için bu personel yeterli değil. Dört haftadır bu açığı kapatmak için Boğazlıyan ve Kayseri'den personel getiriyoruz. Bu hafta gelen personel sayımız 240'ı buldu ancak bu, kalıcı bir çözüm değil. Yani bu fabrikada bölgenin insanı çalışacak. Bizim bulduğumuz bu çözüm geçici bir çözüm." diye konuştu.

Fabrikanın 1934 yılından bu yana Turhal'ın, Tokat'ın ve bölgenin şah damarı olduğuna dikkati çeken Akay, şöyle konuştu:

"Bu nedenle böylesi büyük bir taşın altına elimizi koyduk. Turhal Şeker nasıl bizim için bir şans ise Kayseri Şeker de Turhal için bir şanstır. Yani aslında Turhal Şeker Fabrikası'nın başına talih kuşu kondu diyebiliriz. İnsanların bunu görmesini istiyoruz. Bu fabrikanın bölgeye ve şeker sektörüne katkı sağlaması amacıyla ihaleye girdik. Hiç kimse 569 milyon liralık ihaleye fabrikayı kapatmak için girmez. Turhal Şeker Fabrikası, tarihi misyonu olan ve sektörde öğretmen olarak değerlendirilen bir fabrika. Bu nedenle eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Turhal Şeker'in 84 yıl önceki ruhunu canlandıracağız."