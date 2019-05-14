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Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu.AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından...

Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri satışa sunuldu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında yapılan görüşmeler neticesinde ilk seferi 29 Mayıs'ta yapılacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nin biletlerinin satışı bugün itibarıyla başladı.

İlk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'da Ankara'dan Kars'a yapacak olan trende tek kişilik bilet 400 lira, çift kişilik bilet 500 liradan satışa sunuldu. Tamamı yataklı vagondan 120 yolcu kapasiteli tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.

Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit TurhanTuristik Doğu Ekspresi
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