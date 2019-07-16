"Turistler artık temalı tesisleri tercih ediyor"

ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, son yıllarda turist profili ve müşteri taleplerinin değiştiğini belirterek, "Müşteriler artık daha temalı, öykülü tesisleri tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Ayık, yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'ya gelen turist sayısında rekor kırılmasının önemine işaret etti.

Son yıllarda turist profili ve taleplerinin değiştiğine dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti:

"Turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşanıyor. Müşteriler artık daha temalı, öykülü tesisleri tercih ediyor. Bunun için de renovasyon yapılması gerekiyor ancak Antalya bölgesinde yaklaşık 600 bin yatak kapasitesi var. Antalya bölgesindeki otellerin yarısından fazlası 15 yaş ve üzeri. Bu renovasyon yapacak oteller için çok ciddi bir rakam. 15 yılı aşmış otellerde artık renovasyon zamanı gelmiş demektir ancak bu alanda da sıkıntılar yaşanıyor. Bin yatak kapasiteli bir otel onarımında bir oda 30-40 bin dolara mal oluyor. Orta düzey bir oda renovasyonu ise en az 15 bin dolar maliyete ulaşabilir. Bin yataklı bir otel renovasyonu en az 10-15 milyon doları aşar. Turizmde sayılar iyi gidiyor ama bu renovasyonu hangi kaynakla yapacaksınız?"

Ayık, büyük ölçekli işletmelerin sıkıntılarının arttığını belirtti.