Turistlerin geceleme tercihi Antalya ve İstanbul oldu

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerinde yerli ve yabancı turistlerin yılın 10 ayında yaptığı 133 milyonu aşkın gecelemenin yüzde 66,26'sı Antalya ve İstanbul'da gerçekleşti.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki otel ve konaklama tesislerinde 2018 yılı ocak-ekim dönemindeki geceleme sayısı 133 milyon 62 bin 421 oldu.

Yabancı misafirler 89 milyon 108 bin 184, yerli misafirler ise 43 milyon 954 bin 237 geceleme yaptı.

Bu yılın 10 ayında yapılan geceleme, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26,6 arttı. 2017 yılı ocak-ekim döneminde 64 milyon 259 bin 93'ü yabancı, 40 milyon 778 bin 721'i de yerli misafirlere ait 105 milyon 37 bin 814 geceleme yapılmıştı.

- En fazla geceleme Antalya'da

İl bazında bakıldığında en fazla geceleme turizmin başkenti Antalya'da ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ocak-ekim döneminde 133 milyonu aşan gecelemenin yüzde 52,48'i Antalya'da, yüzde 13,78'i de İstanbul'da gerçekleşti. Böylece toplam gecelemelerin yüzde 66,26'sı Antalya ve İstanbul'da yapıldı.

Yılın 10 ayında Antalya'da 59 milyon 885 bin 160'ı yabancılar, 9 milyon 950 bin 627'si de yerli misafirler tarafından olmak üzere toplam 69 milyon 835 bin 787 geceleme gerçekleştirildi. İstanbul'da ise 13 milyon 35 bin 305'i yabancılara, 5 milyon 306 bin 411'i de yerli misafirlere ait olmak üzere toplam 18 milyon 341 bin 716 geceleme yapıldı.

Söz konusu dönemde yerli ve yabancı misafirler tarafından Muğla'da 9 milyon 697 bin 249, Aydın'da 4 milyon 531 bin 25, İzmir'de 4 milyon 923 bin 104 geceleme yapıldığı kayıtlara geçti. Trabzon, Mersin, Nevşehir, Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de 500 binin üzerinde gecelemenin yapıldığı iller olarak sıralandı.

- Ortalama kalış süresi 2,94 gece

Ocak-ekim döneminde, ortalama kalış süresi yabancılarda 3,87, yerli ziyaretçilerde 1,98, toplamda da 2,94 gece olarak tespit edildi.

Misafirlerin ülkeleri incelendiğinde, en uzun kalanlar Letonya'dan gelen misafirler oldu. Ocak-ekim döneminde Letonya'dan gelen misafirlerin ortalama kalış süresi 5,14, Lüksemburg ve Litvanya'dan gelen misafirlerin ise kalış süresi 5 gece oldu.

Bu ülkeleri ortalama 4,89 gece ile Almanya, 4,81 ile Estonya, 4,78 ile Belçika, 4,76 ile Slovakya, 4,73 ile Rusya, 4,69 ile Hollanda, 4,59 ile Ukrayna, 4,49 ile İngiltere, 4,47 ile Moldova, 4,40 ile İsviçre, 4,39 ile Kazakistan, 4,34 ile Çekya, 4,30 ile Polonya, 4,13 ile Belarus, 4,12 ile Sırbistan, 4,03 ile Macaristan, 4,02 ile Norveç takip etti.

Bu arada, yılın 10 ayında mahalli idareler tarafından belgelendirilen konaklama tesislerinde de 16 milyon 152 bin 459'u yabancılara, 26 milyon 92 bin 179'u da yerli misafirlere ait olmak üzere toplam 42 milyon 244 bin 638 geceleme yapıldı.

- "Antalya yıllardır bir numara"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye'ye gelen yabancı turistin yaklaşık yüzde 35'inin Antalya'ya geldiğini, gecelemelerin ise yüzde 50'den fazlasının Antalya'da yapıldığını söyledi.

Antalya'da son derece kaliteli konaklama tesisleri bulunduğunu, yatak kapasitesinin de yaklaşık yüzde 50'sinin Antalya'da olduğunu kaydeden Yağcı, "Hem yatak kapasitesi hem de yapılan gecelemeler bakımından Antalya yıllardır bir numara. Bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Yağcı, 2019 turizm sezonuna dair beklentilerinin son derece iyi olduğunu ifade ederek, "Erken rezervasyonlar çok iyi başladı. Özellikle Avrupa pazarında çift haneli artışlar söz konusu. Bu da 2019 turizm sezonunda turist sayısındaki artışların devam edeceğini gösteriyor." diye konuştu.