Turizm geçen senenin açığını kapatacak! Green Park Hotels & Resort genel koordinatörü Mehmet Zeki Ünal kış turizmi için önemli açıklamalarda bulundu. İklimsel sorunlar nedeniyle oldukça durağan geçen kış sezonunun ardından yaz turizmi için sezon değerlendirmesi yapan Ünal; " Ciddi artışlar ve satışlar var bu sene yaz turizmi geçen senenin açığını fazlasıyla kapatacak" dedi.

Nil Yıldırım Yazıyor... Green Park Grup Otellerinin 2004'ten beri yani 13 yıldır genel koordinatörlüğünü yapan Mehmet Zeki Ünal neredeyse sonuna yaklaştığımız kış sezonunun değerlendirmesini yaptı. 34 yıldır otel işletmeciliği yapan Ünal;



" Yıllar geçtikçe artan bir ilgiyle devam ediyoruz. Eskiden kayak dediğiniz zaman masraflı, daha üst kesimin yapabileceği bir spor olarak görülüyordu. Fakat teknolojinin ilerlemesi, kayak sarf malzemelerinin fiyatlarının ucuzlaması ve Türkiye'de ki kayak merkezlerinin sayılarının da artmasıyla insanların kayak merkezlerine olan ilgisi arttı. Önceden kayak dediğimiz zaman aklımıza sadece Uludağ gelirdi" dedi.



Geçen seneye göre bütün kayak merkezlerinde büyük bir düşüş yaşandı. Rezervasyonların çoğunun iptal edilmesi kış turizmini oldukça kötü etkiledi. Dolayısıyla kayak turizmini en çok etkileyenlerden biri iklimsel sorunlar oldu. Hava şartları ve diğer şarlar uygun olduğunda insanların ilgisinin oldukça fazla olduğundan bahseden Ünal;



" Her zaman bir önceki yıla göre değerlendirme yaparız ve geçen yıla göre yüzde 40'lık bir düşüş yaşadık. Artık kar yağsada bu ekonomik olarak bizim için faydalı değil. Çünkü insanlarda bir piskoloji vardır, Kasın ayının ortasında 35 derece sıcaklık olsada denize girmek güneşlenmek istemez. Çünkü bu yaz psikolojisidir ve Temmuz, Ağustos ayları için düşünülür. Bu nedenle Mart ayında yağacak karın bize pek bir faydası yok" dedi.



Ekranlarda gördüğümüz gibi artık oteller yavaş yavaş erken rezervasyonlarını almaya başladı. Kış modundan çıkıp yaz moduna geçenler için artık kış bitmiş gözüyle bakılıyor. Geçen sene Nisan ayında karın zor kaldırıldığı kayak merkezlerinde bu sene kar yok denecek kadar az. Geçtiğimiz yaz sezonunun kötü geçmesi ülke ekonomisini oldukça kötü etkilemişti. Kış turizminin ne kadar etkisi olduğunu ise Ünal şöyle açıklıyor;



" Türkiye ekonomisine bakarsanız çok fazla bi kayıp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kış turizminin bunun içinde ki payı yüzde 7'lerde. Otel sayısı ve katılımı yaz turizmi gibi değil ve iç turizme hitap ediyor. Yurtdışından kayak için buraya gelen pek fazla yok."



"Yaz turizmi geçen senenin açığını kapatacak"



Yaz sezonu için alınan erken rezervasyonların bile yoğunluktan dolayı durdurulduğu, en geç Haziran ayına kadar erken rezervasyon alınabilen yaz sezonu hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Geçen yıl oldukça kötü bir sezon geçiren turizm sektörü bu sene rezervasyonları 3 buçuk 4 katı arttırmayı başardı. Bu artışla ilgili daha da iyi olacağını belirten Ünal;

"Geçen sene Avrupa yok denecek kadar azdı. Bu sene Avrupa gelmeye başladı. Gittiğimiz fuarlardan da bunu görüyoruz. Ciddi artışlar ve satışlar var. Bunun bir nedeni de insanlar bu kötü giden iki sene boyunca İspanya ve Yunanistan’a gittiler. Orada ki oteller iyice fiyatlarını yükselttiler. Ben İspanya’da da İtalya’da da otelcilik yaptım, hizmet hiçbir zaman bizimki gibi değil. Biraz daha kıymetimiz anlaşıldı diyebilirim. Türkiye’nin siyasi durumu da düzelince daha da iyi olmaya başladı. Olan yine bizim türklere olacak. Avrupa turizminde erken rezervasyonlar kasımda başlar ocakta biter. Bizde erken rezervasyonlar daha yeni başladı. Bu yüzden Avrupalı daha ucuza alır tatili. Satıldıkça da fiyat yükselir. Önce Almanlar Avrupalılar ve almanlar gelip ucuz alırlar türkler almadıkları için talep etmedikleri için almazlar. Bu birazda uçak koltuğu satışı gibi, ben 3 ay önce 50 tl ye almışım başkası 3 gün önce 150 tl ye almış ama aynı uçaktayız aynı koltukta oturuyoruz. Erken alan kazanıyor." dedi.











