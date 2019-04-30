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Turizm istatistikleri

- Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu

Turizm istatistikleri
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı ve 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 86 milyon 903 bin doları kişisel, 542 milyon 776 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

- Kişi başı ortalama harcama

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 697 dolar, yabancıların ortalama harcaması 678 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 765 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 8,5 artarak 6 milyon 644 bin 391 kişi oldu. Bunların yüzde 82,2'sini (5 milyon 460 bin 380 kişi) yabancılar, yüzde 17,8'ini (1 milyon 184 bin 11) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 66 milyon 706 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 899 milyon 807 bin doları kişisel, 166 milyon 899 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,5 azalarak 2 milyon 17 bin 916 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 529 dolar olarak gerçekleşti.

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Ocak-Mart DönemiTurizm IstatistikleriTÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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