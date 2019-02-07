İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, ilkini geçen yıl düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması 27 Şubat 2019 tarihinde ikinci kez gerçekleştirilecek.





TÜROB’dan yapılan yazılı açılamaya göre, Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB), gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı ‘Sektör Yetenek Avında’ projesi bu yıl da devam ediyor.



Projeye dahil olan 12 okul öğrencilerinin kıyasıya yarışacağı ve jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran’ın yapacağı yarışma İstanbul Güneşli’de bulunan GastronoMetro ev sahipliğinde düzenlenecek.

Tamamen sosyal sorumluluk amacını taşıyan bu projeyle turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasını ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkanlarının artırılması ana hedef olarak belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ettiklerini belirtti.





- Kalifiye eleman eksikliği var



Sadece yarışmada dereceye girenlere değil, yarışmaya katılanların çoğuna konaklama sektörü olarak staj imkanı sunduklarını belirten Bayındır, “Amacımız öğrenciler mezun olduklarında sektörümüzde kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamak. Çünkü kalifiye çalışan eksikliğinin en fazla hissedildiği sektörlerden biriyiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.





- "Diğer alanları da dahil edeceğiz"





Bayındır, meslek liselerini sektöre kazandırmayı hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Böyle bir yarışma fikrinin doğmasında en büyük rolü, konaklama sektörünün yaşadığı kalifiye çalışan sıkıntısı oynadı. Sadece aşçılar, mutfak konusunda değil konaklama sektörünün tüm çalışma alanlarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu yüzden geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmanın kapsamını genişleteceğiz. Kat hizmetleri, ön büro, servis vs kategorilerini de yarışmaya dahil edeceğiz. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talibiz. Meslek liseleri bizim ana istihdam kaynağımız olmalı.”

Yarışmaya, Selahattin Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ,Kadıköy Mualla Selcanoğlu Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Kumburgaz Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Küçükçekmece İMKB Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Şişli Kervansaray Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Asım Kibar Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Etiler Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,M. İhsan Mermerci Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Selimpaşa İMKB Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Katip Mustafa Çelebi Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılacak.



