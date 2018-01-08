Turizmciler, Başbakan Yardımcısı Şimşek'e taleplerini iletti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) heyeti, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, turizmde 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken dönüşüm stratejisi kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli tedbir önerilerini kendisine iletti.

TTYD'den yapılan açıklamaya göre, dernek başkanı Oya Narin liderliğindeki heyet, ziyarette, hazırladıkları kısa, orta ve uzun vadeli tedbir önerileri için hükümetin desteğini istedi.

Kısa vadede sektörün vergi, istihdam ve yatırım süreçlerinde desteklenmesini, orta ve uzun vadede ise sektörde yapısal dönüşümü sağlayacak bir Turizm Master Planı oluşturulmasını hedefleyen destek tedbirlerinden öne çıkan maddeler şu şekilde:

"Sektöre yönelik 20 milyar liralık ilave KGF limiti oluşturulması, turizm sektörünün ihracatçılara sağlanan tüm desteklerden yararlandırılması, turizmciye ana girdi kalemlerini vergisiz ithal ederek kullanma imkanı sağlanması, orta ve uzun vadeli, düşük faizli Eximbank kredisi imkanı, istihdam teşviklerinin turizm sektörüne özel 2 yıl daha uzatılması ve kış sezonunda iş akdinin devamını sağlayacak istihdam desteklerinin oluşturulması."





- "Destekler, geçiş fevkalade yapıcı bir rol oynadı"





Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye'nin turizmde önemli bir eşik noktasında olduğunu belirterek, sektörün bu eşiği, hem fiziksel dönüşüm hem de destinasyon yönetimi ve markalaşma alanında başarılı bir dönüşüm stratejisi izleyerek aşabilecek deneyime sahip olduğunu bildirdi.

Bu aşamada, bir yandan yapısal sorunlarını orta ve uzun vadeli tedbirlerle çözerken eş zamanlı olarak da kısa vadeli tedbirleri hızla hayata geçirerek işletmelerin içinde olduğu finansal darboğazı atlatabilmelerini sağlamaları gerektiğini vurgulayan Narin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Şimşek’i ziyaretimizde kendilerine sektörümüzün vergi, istihdam ve yatırım süreçlerinde desteklenmesine ilişkin önerilerimizin yanı sıra Türk turizm sektörünün dönüşüm ihtiyacını hayata geçirecek bir master plan hazırlanması yönündeki dileğimizi ilettik. 2023 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılması ve bunun ötesine geçilmesi ancak ve ancak başarıyla uygulanacak kapsamlı bir dönüşümün gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecek. Sayın bakanımızın ve hükümetimizin bu noktada gereken hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum.

Hükümetimizin, sıkıntının başladığı ilk günden itibaren sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde uygulamaya koyduğu önlemler, bu geçiş döneminin başarıyla yönetimine fevkalade yapıcı bir rol oynadı. Bugün dileğimiz, Türk turizminin geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamayacak dirence kavuşturulması ve ülke sathında 12 aya yayılan sürdürülebilir turizm olgusuna ulaşmasını sağlayacak bir 'turizmde dönüşüm' planının uygulanması için devletimizle el ele vermek."

