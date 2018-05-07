Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı

- Hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılmasının önündeki en büyük engel olarak görülen Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için çalışmalar sürüyor - TÜROB, İstanbul Valiliği, THY ve TTYD'den üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için bu ülkede temaslar yürütüyor

Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı

İSTANBUL (AA) - Turizmciler, hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılabilmesi amacıyla Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için bu ülkede temaslar yürütüyor.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısının ulaşılmasının önündeki en büyük engel olarak görülen Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için çalışmalar sürüyor.

THY'nin bu ülkeden haftada 34 seferi bulunurken, Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye'ye seferlerinin bulunmaması, dolayısıyla uçuş sayısının düşük kalması Çin turizm pazarının gelişmesini engellerken, turizmciler Çinli şirketleri yakın markaja aldı.

Çin'den gelen turist sayısının artırılması için yoğun çalışmalarda bulunan TÜROB, bu turizm pazarına yönelik yakın markajı sürüyor. TÜROB'un girişimiyle, İstanbul Valiliği, THY ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla bir heyet oluşturuldu. Çin'e giden heyet, Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için görüşmeler yapacak.

Heyetin görüşme yapacağı havayolu şirketleri arasında ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alan China Southern ve Hainan Airlines da bulunuyor. Heyet ayrıca Xian–Xianyang Havaalanı üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çeşitli şirketlerle temaslarda bulunacak.


- "Uçuşlar artmazsa en fazla 300 bin turist gelir"


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını ve Çinli şirketlerin büyük olasılıkla Türkiye'ye olan uçuşlarını artıracağını belirtti.

Bayındır, Çinli havayolu şirketlerinin sefer sayıları artmadan bu pazardan büyük beklentilere girmenin doğru olmadığı görüşünü yineleyerek, "Çinli şirketler Türkiye'ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye'ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bayındır, daha önce yaptığı açıklamada da Çin turizm pazarına ilişkin uçak sıkıntısına dikkati çekerek, "Bütün Çin Türkiye'ye gelmek istese mevcut uçuş kapasitesiyle senede ancak 300 bin kişi gelebilir. Çin’den Türkiye'ye uçuşların mutlaka artması lazım. 1 milyon Çinli turist hedefi ulaşılabilir bir rakam. Yeter ki ulaşım imkanı sağlansın." ifadelerini kullanmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TUROB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5