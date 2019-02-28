ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türk turizminin arz odaklı büyüdüğünü belirterek, "Paket tur bağımlısı gibi görünse de Türkiye dünyada paket turu en iyi yapan İspanya ile başa baş giden bir ülke." dedi.

Eczacıbaşı Profesyonel tarafından, Belek'teki bir otelde düzenlenen "Sezona Merhaba Buluşması"nda, turizmciler bir araya geldi. Turizm sektöründeki güncel gelişmelerin paylaşıldığı etkinlikte, 2019'dan beklentiler, yeni destinasyonlar ve gelecek yıl hedefleri değerlendirildi.

TÜROFED Başkanı Ayık, burada yaptığı konuşmada, 2019'un iyi geçeceğini, Türkiye'de turizmde çift haneli büyümenin dünya ortalamasının üç katı olduğunu söyledi.

Turizmin, dünya ile en rahat şekilde başa baş mücadele edilen alanlardan biri olduğuna işaret eden Ayık, "Dünyadaki tüm ülkeler bu kadar hızlı büyüyen sektörden pay almak istiyor. Rekabet son derece keskin. Kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Bu sektörde 35 yılı aşkın bir birikimimiz var. Önümüzdeki süreci rahat bir şekilde yönetiriz." diye konuştu.

Türkiye'nin katma değeri en yüksek sektörünün turizm olduğuna değinen Ayık, şöyle konuştu:

"Döviz kazandıran tüm sektörlerle kıyasladığında, turizm katma değer yaratan en önemli stratejik sektörlerden birisi. Türk turizmi arz odaklı büyüdü. Paket tur bağımlısı gibi görünse de Türkiye dünyada paket turu en iyi yapan İspanya ile başa baş giden bir ülke. Türkiye özellikle 45 yaşın üstündeki insanları Avrupa'dan getirmekte zorlanmıyor. Türkiye'ye sadakat var. Ancak onların çocuklarında o sadakat yok. Yeni nesli kavrayamadık. Önümüzdeki en büyük tehlikelerden biri bu. 30-40 yaş arasındaki insanların birçoğu Türkiye'ye gelmiyor. Bunların çoğu iyi konumlardaki profesyoneller. Bunlara özel bir çalışma yapmamız gerekir."

Ayık gelen turistten yüzde 60'lık payı Antalya ve İstanbul'un aldığını belirterek, "Arkasından Muğla ve İzmir geliyor ve ondan sonra bir şey göremiyorsunuz. Bundan sonraki yatırım planını buna göre yapmamız gerekir. Sürdürülebilirlik kavramı hayatımızın en büyük gerçeği olmalı. Kıyıları sadece yatırım alanı olarak görmemek lazım, iç bölgelere gidip Türkiye'deki yatak hareketliliği ve trafiğini artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "Çok ucuz satıyoruz stresinden kurtulalım"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizme başladığından bu yana "ucuz satıyoruz" tartışmasının olduğunu, sektörle hiç alakası olmayanların da "Çok turist geliyor ama çok ucuz satıyoruz." dediğini dile getirdi.

Bu algının doğru olmadığını belirten Bağlıkaya, "Çok ucuz satıyoruz kaygısını üzerimizden atmamız gerekiyor. Biz kitle turizmi yapan bir ülkedeyiz. '40 milyon turist gelecek, hepsi zengin olacak.' böyle bir şey yok. Sayıya oynayan, yatak kapasitesi yüksek, ürün çeşitliği çok fazla bir ülkeyiz. Bize her türlü turist gelir her turist bizim için eşittir. 500 dolar harcayan turist de bin dolar harcayan da golf için gelip 2 bin 500 dolar harcayan turist de aynı değerdedir." diye konuştu.

Sürekli kapasitesi yüksek turistin özlendiğini ancak dünyadaki turizm hareketini sırt çantasıyla gezen insanların başlattığını aktaran Bağlıkaya, Türkiye'ye düşük bütçelerle gelen insanların yarın önemli kuruluşların başına geçebileceğini söyledi.

"Ana pazarlardan 3,5-4 milyon turist eksiğimiz var. Buna rağmen geçen sene rekor kırıldı. Bu yıl 50 milyon turisti yakalamak ütopik bir hedef değil. Sadece Orta Avrupa'da 2015 rakamı geriye gelse hedefi yakalarız. Tıkanmış olan pazarlar açıldı, bunları geri alacağız." diyen Bağlıkaya, Ortadoğu pazarına da sahip çıkmak gerektiğini kaydetti.

- "Turizm, 54 sektörü sürüklüyor"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise turizmin toplam istihdamın yüzde 5'ini oluşturduğunu, dış ticaret açığının yarısını tek başına kapattığını bildirdi.



Turizmin, ulusal gelirdeki payının yüzde 6 düzeyinde olduğuna işaret eden Eczacıbaşı, küresel yaratılan değer açısından payının yüzde 10'a çıktığına dikkati çekti.



Turizm gelirlerini artırma noktasında önemli bir iyileştirme alanı bulunduğunu belirten Eczacıbaşı, "Ortak payda turizm. Konaklamadan ulaşıma, tüketimden yapı ürünlerine kadar 54 sektörü arkasından sürüklüyor. Turizm, tek kalemde ülkemizin ihracat girdisinin yüzde 20'den fazlasını karşılıyor." diye konuştu.

Geçen yıl 40 milyon yabancıyı misafir ettiklerini, iç turizmde canlanma yaşadıklarını hatırlatan Eczacıbaşı, bu yıl turist başı gelirde de artış beklediklerini söyledi.



Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer de turizmde en önemli alanın hava yolu, direkt uçuşlar olduğuna değinerek, turizmi geliştirmek için yeni hikayeler yaratmak gerektiğini kaydetti.